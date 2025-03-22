奴才緊張找貓進房發現「炸雞」　胖橘頭塞窩裡、整隻躺平

實習記者陳安榆／採訪報導

喵星人的想法總是超難懂！台中市8歲米克斯橘貓「小橘」性格很慵懶，這天奴才驚覺四處不見小橘的蹤影，四處尋找後才，發現牠居然把頭塞在窩裡，躺平在地上。嚇壞的奴才趕緊確認愛貓是在睡覺後，才放心地拿起手機紀錄，小橘的睡姿像一隻「炸雞」一樣，超級無厘頭。

▲小橘和姊姊的感情很好。（圖／網友@59._.katelyn提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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小橘非常愛玩，只要一開始玩就停不下來，同時也超級懶，沒人理牠的話可以躺一整天，最喜歡吃肉泥、小魚乾、還有罐罐。飼主表示，那個窩是小橘的「新寵」，有次突然消失了一整天，慌張的飼主發現喵星人居然把整個上半身塞進去，他趕緊確認還有在呼吸後才鬆了一口氣。

▲兩隻貓貓平常都不會搶窩。（圖／網友@59._.katelyn提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



家中還有另一隻米克斯虎斑貓，是小橘同胞的姊姊，牠們兩個都不會搶窩窩，一方面是因為妹妹被「血脈壓制」，不敢違抗，另一方面是總共有十幾個貓窩讓牠們選擇，根本不用擔心沒得睡。貼文在Threads上發佈後，引來不少網友留言，紛紛表示「先吸肚子啦！」、「一覽無遺的好身材」、「直接睡到昏迷」、「是讓他多累」、「老闆這雞腿排幫我加辣」、「有聽到了貓貓的打呼聲，但要仔細的聽」，可愛的一幕讓人笑翻。