胖柴燦笑「咚咚咚」雪地前進！　麵包臉埋冰中呆萌暈人

▲柴柴埋臉玩雪燦笑超開心。（圖／翻攝自Twitter／87shiba87）

寵物小組／綜合報導

看到雪好開心啊！日本柴犬Hana（ハナ）到雪地裡遊玩，「咚咚咚」地到處探索，甚至把臉埋進冰中查看，讓雪堆積在自己的鼻子上，開心的模樣全寫在臉上，飼主將這段畫面拍下，並上傳至推特帳號@87shiba87，讓不少網友被柴柴玩雪影片萌翻！

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飼主經常在推特@87shiba87分享家中柴柴的日常生活，這天Hana來到一片白茫茫的雪地當中，儘管牠寸步難行，只能用跳得方式前進，也依然玩得不亦樂乎。Hana似乎一點也不覺得冷，甚至還將自己的臉埋進雪中，呆萌的舉動立刻圈了不少粉絲！事實上，柴柴非常喜歡在戶外玩耍，也常常耍賴「拒絕回家」，任憑嘴邊肉被牽繩幾成麻糬，也不願就範，固執得十分可愛。

▲汪：人家不想回家啦！（圖／翻攝自Twitter／87shiba87）

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Hana玩雪影片在網路上被瘋狂轉載，引來許多網友紛紛按讚留言，「頭埋進去超Q」、「滿地得古柯鹼C好C滿」、「汪：這一地的冰淇淋都是我的～」、「我快融化了！」、「這應該是阿嬤養的柴柴」、「有阿嬤的味道」、「原來是鴕鳥阿～我以為是柴柴」、「我也想把臉埋進去！我是說柴柴的毛裡～」。

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