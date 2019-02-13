「海參貓」躺引擎蓋曬肚　手舉高與「母星」聯繫中！

▲「海參貓」爽躺引擎蓋上曬日光浴。（圖／網友丁士原授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

逼逼逼～接收母星訊號中！雲林虎斑喵「咪咪」最喜歡在飼主的車上打滾，這天又跑到引擎蓋上做日光浴，甚至還舒適到翻肚，舉起小手的模樣就像是在接收喵星球的訊號，十分地逗趣，不過主子很快地就從車上滾下來，讓板金上留下滿滿沙痕。

▲咪咪很喜歡爬上車子玩耍。

▲貓：母星聯繫中...請稍後。

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從照片中可以看到，咪咪化身「肥海參」躺在引擎蓋上，舒服的日光浴讓牠爽到翻肚，剛好舉起短短的小手伸懶腰，這個舉動就像是在跟喵星球連結，不過這個神聖的儀式很快地結束，因為咪咪沒幾秒鐘的時間就滑落地面，留下滿滿的沙痕在車上，讓人慢慢清理！

▲咪咪是隻可愛的虎斑貓。

飼主丁先生接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，咪咪原是住家附近的浪浪，一開始非常地怕人，先餵食後才慢慢能靠近，過了一陣子終於可以摸到喵皇，最後才收編成功！咪咪個性膽小，但是脾氣非常好，和家中原有的黑貓很快地混在一起，兩喵在院子裡頭玩耍，為家中增添不少歡樂。

▲咪咪和黑貓相處融洽，一起曬日光浴

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咪咪翻肚躺車上的照片被飼主上傳至臉書「貓咪也瘋狂俱樂部」，立刻引來不少網友按讚留言，「天然毛皮，幫忙把車子的灰塵清乾淨」、「免費擦車」、「與母星聯絡中」、「貓之拜日式」、「正常祈禱～天降罐罐」、「貓毛毯子？」、「與喵星聯繫中...請稍待片刻」、「車都擦好了，還不付罐罐」、「大法師在召喚奴才」。

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