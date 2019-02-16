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黑拉拉偷拆鄰居包裹爽嚼「粉色姐夫」　奴才臉紅還回去

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寵物小組／綜合報導

英國大曼徹斯特郡(Manchester)黑色拉布拉多Bonnie拆開爸媽幫鄰居代收的包裹，開心搖尾巴啃著15公分的「粉色長條玩具」，爸爸Lee Edwards疑惑一看竟然與「姐夫」相認，頓時尷尬到不知該如何才好。

36歲的Lee Edwards是一名狗狗訓練師，他幫鄰居代收包裹並藏在門後面，沒想到下樓看到7個月的黑拉拉Bonnie在玩一個粉紅色的玩具，而且周遭都是撕碎的包裝紙。Lee Edwards第一眼看到以為是狗狗玩具，但是湊近一看竟然臉紅地和「姐夫」相認，「我想說我老婆幹麻買這個？後來才發現就是鄰居的包裹。」

Lee Edwards一點也不想碰到沾滿口水的「姐夫」，「我也不想讓鄰居知道我碰過這個，所以只好像犯罪現場那樣把它收起來，心裡覺得又尷尬又好笑。」擔任寵物美容師的妻子Jenna Crozier也很無奈，「Bonnie咬著這個在家裡走來走去，玩了將近1小時，可能口感跟牠的橡膠玩具很像吧，還咬來要玩你丟我撿。」

Jenna Crozier最後把「姐夫」重新包裝好，還裝進袋子裡交還給鄰居，並且誠實道歉「我的狗咬過它了」，「結果鄰居看了我一眼，便頭也不回地奔回車上，畢竟她知道裡面是什麼。」Jenna Crozier後來再也沒見過這位鄰居，「其實我也不想，因為真的很尷尬。」Lee Edwards後來在家門口掛上「不代收包裹」的標誌，以免再有任何意外。

關鍵字： 姐夫情趣用品狗闖禍

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