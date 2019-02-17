11周大北極熊寶寶亮相！　「流口水、天然呆」現身柏林動物園

寵物小組／綜合報導

德國柏林動物園一隻年僅11周大的北極熊，在周四（14日）因接受健康檢查正式公開亮相，可愛的模樣讓人目不轉睛，同時證實是雌性。

據《每日郵報》報導，這次的健康檢查包括注射疫苗、檢查有沒有寄生蟲，以及量身高體重。小北極熊寶寶的身高61公分、8.5公斤，是很健康的小女生，加上超萌的模樣立刻成為園內的超新星。

事實上，這隻小北極熊在去年12月1日就出生了，不過因為小北極熊在初期與媽媽的相處，是日後能否存活的關鍵，因此才一直未與外界接觸，直到近日園方才為小熊做檢查，目前仍尚未命名。

▲柏林動物園的北極熊寶寶。（圖／翻攝自YouTube／Zoo und Tierpark Berlin）

動物園的員工表示，小熊的叫聲相當響亮，且擁有漂亮銳利的爪子。先前園方便公開過小北極熊與媽媽唐妮亞（Tonja）的互動影片，當時工作人員在母熊柵欄裡裝了秘密攝影機，拍攝12天大的小北極熊的日常，牠才剛降落到這個世界上，眼睛和耳朵都還沒完全打開，這時期的熊媽媽連飼育員都無法靠近，只能透過攝影機來追蹤寶寶的發育。

北極熊寶寶要需等滿一個月大，看得到也聽得到之後，才會被允許離開媽媽的視線，在這段攝影畫面裡，牠不時伸懶腰、又不時尋找媽媽乳頭要吸奶的樣子，令網友大呼超級可愛、快噴鼻血。

▲北極熊。（圖／達志影像／美聯社）

因氣候變遷北極熊要存活日益困難，就算在動物園內也不可預測，2006年底同樣誕生於柏林的雄性北極熊努特（Knut），可愛的模樣就和今年未命名的小北極熊如出一轍，同樣被視為新寵，豈料晚景卻相當淒涼。

努特漸漸長大，不如小時後一樣可愛，250公分高、210公斤重的龐大身軀讓人氣直直下墜。加上食量過大，11年前又遇上全球金融海嘯，園方在不堪負荷的情況下，甚至考慮將努特拍賣售出；此外，努特也曾攻擊擅闖園區的遊客。最終努特因腦部病變，在2011年在遊客面前暴斃身亡。值得一提的是，一般北極熊的壽命最長可達35歲，而努特僅活了4年的生命讓人不勝唏噓。