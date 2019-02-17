史帝夫厄文逝世13年　動物星球《鱷魚拍檔5》回鍋致敬

在 Instagram 查看這則貼文 Bindi Irwin（@bindisueirwin）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 3 日 下午 6:47 張貼

寵物小組／綜合報導

鱷魚先生史帝夫厄文熱愛動物的魅力感染眾人，卻因為心臟刺進魟魚有毒刺鉤英年早逝，動物星球頻道17日晚間9點將首播《史帝夫．厄文》的故事，而當時熱播的節目《鱷魚拍檔第五季》也將在24日起每周日晚間9點播出。

史帝夫厄文從小就與別人不一樣，當別人在養黃金鼠、蠶寶寶或小貓小狗時，他正忙著和爸爸解救鱷魚，成年後便接手父母開的「昆士蘭爬蟲園」。然而史蒂夫有個大夢，他將爬蟲園擴大至各類野生動物，並更名為「澳洲動物園」，也在此時他遇見了摯愛泰瑞，彼此才認識8個月就閃婚，他們的蜜月旅行則是動物星球頻道節目《鱷魚拍檔》的開端。

史帝夫熱情生動的介紹，帶領觀眾進入動物世界，他也有了「鱷魚先生」的稱號。在歐普拉秀中，他和短吻鱷布巴玩親親，把歐普拉和觀眾們嚇得目瞪口呆。有次超過100隻抹香鯨在塔斯馬尼亞擱淺，沉重的軀體卡在沙堆上動彈不得，有些鯨魚已經斷氣，有些只剩最後的氣息，而史帝夫利用挖土機將鯨魚推回海裡，只希望能及時多搶救一些生命。他曾說，人類已經不當干預自然那麼久，不應該任由動物自身自滅，「最起碼能做的，就是嘗試歸還奪走的部分生命。」





史帝夫厄文2006年拍攝紀錄片《海中最致命生物》，潛入八大堡礁海域時意外遭魟魚刺中心臟，送醫搶救仍不治，突如的意外讓全球都感嘆一名鬥士的殞落。時過13年，泰瑞和一雙兒女賓蒂、羅伯特接手動物園，也繼承了為動物奮鬥的熱愛與精神，現在14歲的羅伯特簡直是老爸的「復刻版」，上節目介紹動物時熱情的表現讓許多觀眾紅了眼眶，紛紛說「有史帝夫的影子」、「史帝夫肯定很為他的兒女驕傲！」。