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相伴18年！癡呆老柴清晨「突然醒神」　道別黃子佼懷裡斷氣

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▲▼感謝你陪伴18年！癡呆老柴清晨「醒神道別」　黃子佼懷裡斷氣。（圖／翻攝自黃子佼臉書）

▲黃子佼的愛犬於15日清晨過世。（圖／翻攝自黃子佼臉書，下同）

寵物小組／綜合報導

黃子佼飼養18年的愛犬「元氣」於15日清晨過世，當天送至火化。黃子佼在臉書上提到，元氣離世之前躺在狗窩微微哀叫，癡呆多年的牠突然醒神凝視，彷彿在做完最後的道別，身體開始抽動，躺在爸爸懷裡斷了最後一口氣。

元氣在2000年出生後被電視台員工買下，作為當時節目的主持助理，因緣際會下被收編。懂事可愛的元氣成為黃子佼無法取代的家人，「朋友情人家人來來去去，名利工作高低起伏，只有牠一直都在我身邊，這份情誼絕對無法超越。」

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▲▼感謝你陪伴18年！癡呆老柴清晨「醒神道別」　黃子佼懷裡斷氣。（圖／翻攝自黃子佼臉書）

▲黃子佼把元氣當成大兒子疼愛，18年來從不亂吠不咬人。

1人1狗相伴10幾年，慢慢地元氣牠開始有點年紀，走在地板上會慌張路滑，眼睛也出現問題。黃子佼果斷放棄所謂的美感，開始在家裡狂鋪大塊地毯，一塊一塊銜接牠的動線，為得就是讓愛犬可以安穩跑走。「當時我真的好怕失去牠，養狗的朋友都要我做好心裡準備，某一天我抱牠在沙發上，認真問牠，還想再陪我嗎？如果想，我們一起努力！牠眼睛咕嚕咕嚕看著我當然我不知道答案是啥，但元氣就奇蹟好轉...直到牠前年再次倒下，已經無法自行進食排泄。」

「15日早上我9點起床，牠如常在狗窩微微哀叫，我照舊試圖餵食牠，沒料到才餵沒多久，牠開始有一點騷動異狀，那是我從來沒看過的樣子，我驚呆之餘只能抱著牠」，黃子佼知道自己無能為力，但還是繼續幫元氣人工呼吸做急救，元氣的眼神從空洞突然醒神，彷彿在和爸爸做最後的道別，「謝謝你18年的陪伴」接著斷了最後一口氣。

▲▼感謝你陪伴18年！癡呆老柴清晨「醒神道別」　黃子佼懷裡斷氣。（圖／翻攝自黃子佼臉書）

▲元氣年紀大了行走不便。

「元氣定格在頗有精神的表情，是牠留給我的最後樣貌，而不是奄奄一息的倦容。」黃子佼忍住情緒，將元氣過世的消息告訴女友孟耿如，請助理將祂火化，「兒子的肉身與我永別了，我們捨不得的一直抱牠，聞牠身上臭臭香香的味，看牠定格充滿回憶的臉，恭喜你可以更自由了，擊掌、跳火圈、握手、跑跳、搶玩具都可以，耿如更是再一次的呼喚，要記得投胎到她肚子裡，當我們的孩子你願意嗎？」

▲▼感謝你陪伴18年！癡呆老柴清晨「醒神道別」　黃子佼懷裡斷氣。（圖／翻攝自黃子佼臉書）

▲元氣年邁後罹患癡呆症，大小便無法自理。

黃子佼在臉書寫下千字洋蔥文，裡面提到和元氣過往種種種幸福的時刻，以及最後道別，湧入許多網友留言打氣。他也將思念化成文字和祝福，向元氣喊話，「49天後我會帶你歸土，讓你灑到土地回到自然，無論未來你的決定是啥，我和媽媽都會永遠想你，謝謝你元氣寶貝，再見。」

關鍵字： 黃子佼柴犬元氣元寶過世

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