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主子變小弟！兔子強霸佔東西　喵星人眼神超哀怨：那是我的床

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國際中心／綜合報導

國外一名網友日前在Twitter上分享自家愛貓「露娜」和愛兔「賈斯柏」的互動影片，影片中可以看見，露娜的睡窩、玩具、貓跳台全都被賈斯柏給霸佔，但牠卻完全不敢採取任何行動，只敢在遠方望著，還時不時轉向主人用哀怨眼神控訴。

據Mashable報導，這名網友家裡原本養了一隻白貓，因擔心貓咪獨自在家會孤單，所以幫牠帶回了一個伴，卻意外鬧出了不少笑話。從這則46秒的影片中可以看到，當時賈斯帕躺在露娜的床上，但露娜卻只敢遠遠的盯著，最後，露娜終於勇敢上前，牠伸出小手，非常緩慢的「輕戳」賈斯帕後背，但賈斯帕卻完全沒有理會牠，下一秒，露娜轉向主人露出一個哀怨和求助的眼光，似乎在說著，「那是人家的床耶…」，模樣可憐又可愛。

▲▼@ TheDreamGhoul 。（圖／翻攝自Twitter／@ TheDreamGhoul）

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▲▼露娜伸出小手想示意賈斯柏「那是我的床...」卻不被理會。（圖／翻攝自Twitter／@ TheDreamGhoul）

▲▼@ TheDreamGhoul 。（圖／翻攝自Twitter／@ TheDreamGhoul）

貓咪的個性其實很霸道，常常是扮演兇狠的角色，其實露娜也不例外。主人表示，露娜以前非常粗暴，看到狗狗還會出拳，但在賈斯柏來到家中後，一切都變了。主人說，賈斯柏已經十歲，相當於人類是100歲的老年兔子，常常都會賴在原地不想動，現在每當賈斯帕一離開自己的籠子，露娜就會使出戰略，塞好塞滿整張床，不讓賈斯帕有任何機會霸佔。

這幾部影片在短短時間內就有34000個讚和超過10000次轉發，不少網友看了都紛紛留言說，「真好，可以一整天看著牠們玩」、「太好笑了，貓都這麼怕兔子嗎？」、「貓感覺盡力了！哈哈哈」、「真的太可愛了，臉好無奈」、「太有趣了，我家也養了狗和兔子，兔子總是至高無上！」

▲▼@ TheDreamGhoul 。（圖／翻攝自Twitter／@ TheDreamGhoul）

▲露娜遠遠望著賈斯柏霸佔自己的床，自己趴地板的可憐模樣 。（圖／翻攝自Twitter／@ TheDreamGhoul）

關鍵字： 兔子貓咪喵星人

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