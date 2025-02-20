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罕見「候鳥界抖肩舞王」山鷸落難汐止　動保處火速救援

山鷸又名丘鷸，烏黑明亮大眼睛位於頭部後方，能夠提供360度的視野。（新北動保處提供）

▲山鷸又名丘鷸，烏黑明亮大眼睛位於頭部後方，能夠提供360度的視野。（圖／新北動保處提供）

圖文／鏡週刊

新北市動保處近日接獲汐止橫科山區一位民眾通報，公司飛入一隻嘴喙尖長羽色類似竹雞、體型圓滾的怪鳥，疑似受傷滯留不走，緊急請求協助救援安置。動保處人員抵達現場驚喜發現，這是號稱渡冬候鳥界抖肩舞王的「山鷸」。牠白天隱蔽，夜間常棲息於地面覓食，屬於夜行性鳥類，在台灣鮮少有完整生態觀察紀錄。經動保處帶回檢查後無明顯外傷，後續將野外放飛。

「山鷸」走一步身體搖三下魔性抖肩舞步逗趣模樣，曾經吸引上萬觀眾目光捧腹大笑也圈粉無數。（新北動保處提供）

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▲「山鷸」走一步身體搖三下魔性抖肩舞步逗趣模樣，曾經吸引上萬觀眾目光捧腹大笑也圈粉無數。（圖／新北動保處提供）

動保員程沛宏表示，越冬候鳥山鷸在台灣賞鳥界雖算不上稀有確屬罕見，牠清晨及夜間出沒的神祕覓食習性，讓很多鳥友也不易窺見來台活動樣貌。曾經網路影片上，1隻母山鷸帶領2隻寶寶過馬路時，走一步身體搖三下抖肩舞步逗趣超萌模樣，吸引上萬觀眾目光。

山鷸擁有神經敏銳尖喙，能探測藏在地下的蠕蟲，並輕易拉出來。（新北動保處提供）

▲山鷸擁有神經敏銳尖喙，能探測藏在地下的蠕蟲，並輕易拉出來。（圖／新北動保處提供）

「山鷸」頭頂朝後背延伸有數塊黑色橫斑。（新北動保處提供）

▲「山鷸」頭頂朝後背延伸有數塊黑色橫斑。（圖／新北動保處提供）

動保處獸醫師檢查這次救援帶回山鷸，除腳部小塊擦傷破皮外，身體、翼翅無明顯損傷，進食、精神狀況也都一切正常。待休養觀察一段時間，行動和飛翔正常後，預定送至野外放飛讓牠返鄉重回故土。

山鷸左腳關節有小傷口擦傷破皮，牠的腹部為淡黃色、背部呈紅棕色，具有適應林地草叢的隱蔽偽裝羽色。（新北動保處提供）

▲山鷸左腳關節有小傷口擦傷破皮，牠的腹部為淡黃色、背部呈紅棕色，具有適應林地草叢的隱蔽偽裝羽色。（圖／新北動保處提供）

旅台日籍鳥類攝影家片柳文光表示，山鷸又名丘鷸，為鷸科丘鷸屬鳥類，是一種中小型涉禽，分布於溫帶和亞北極的歐亞大陸。繁殖棲地偏好遠離城市，乾燥、溫暖、腐植土層可提供覓食和飛行的森林空曠區域。牠們大多活躍於黎明和黃昏時段，除非受到驚擾，否則白天很少活動。作息和飛行方式類似常見的貓頭鷹或蝙蝠。覓食來源以蚯蚓、甲殼類幼蟲、植物軟莖或種子、水中小魚蝦等為主。據說山鷸逗趣抖肩舞步移動行為，是為引誘地上昆蟲和小生物，透過踩踏來感應食物位置。

「山鷸」的飛羽、覆羽呈黑褐色，具鏽紅色横斑和淡灰黄色端斑。其中外側顏色較深；内側較淡。（新北動保處提供）

▲「山鷸」的飛羽、覆羽呈黑褐色，具鏽紅色横斑和淡灰黄色端斑。其中外側顏色較深；内側較淡。（圖／新北動保處提供）

新北市動保處表示，民眾若發現住居或戶外發現動物或野生禽鳥遭受傷害，可直撥1959動保專線或動保處通報電話（02）29596353報案。


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關鍵字： 鏡週刊山鷸

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