費南迪那陸龜絕種100年又復活！　「粉紅小鼻正妹」嬌羞現身

▲絕種的陸龜又復活了。（圖／翻攝自Twitter／@Marcelo_MataG，下同）



國際中心／綜合報導

位於太平洋東部的加拉巴哥群島（Galapagos Islands）被稱作夢幻的生態天堂，島上有15種大型稀有珍貴陸龜，但其中「費南迪那陸龜（Fernandina）」，在100多年前就已絕種。不過近日傳來令人振奮且難以置信的消息，科學家在島上，發現了費南迪那陸龜的蹤跡，而且還是一隻「粉紅頭母陸龜」。

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▲這是百年來首次有人親眼目擊費南迪那陸龜（Fernandina）現身。



據《獨立報》報導，有關費南迪那陸龜的最後一次紀錄是在1906年，之後就宣告完全滅絕，但近日環保組織人員到加拉巴哥群島探險時，意外發現疑似費南迪那陸龜現身，牠有著光滑、渾圓的外殼，還有顆可愛又小巧的粉紅色頭部，算是陸龜界中的正妹。確認這的確是百年未見的絕種陸龜後，讓他們興奮驚呼「牠真的復活了 ！」

環保人員在島上其他地方還找到費南迪那陸龜的糞便及足跡，因此推測，島上還有更多的同伴存在。厄瓜多爾環境部的聲明指出，被發現的這隻費南迪那陸龜是母的，且「年紀已經100多歲」。

▲這隻母陸龜已經是老奶奶了。



其實，2009年與2013年就有探險隊於島上發現費南迪那陸龜的咬痕，不過當時並沒看到牠們現身，這次是第一次有人直接目擊到費南迪那陸龜身影。

據了解，這群陸龜約在200萬到300萬年前從南美洲來到加拉巴哥群島，為了適應環境變演化出自己獨特樣貌，但後來火山爆發不斷肆虐，造成牠們數量大減，甚至一度被外界以為已經滅種，但如今科學家推論，島上可能有越來越多的費南迪那陸龜再度繁殖了。