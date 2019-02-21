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放我出去！10公斤貴賓抓圍欄狂跳　媽傻眼：門開著呀！

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貴賓裝傻受困只為討抱抱。（圖／Tiffany Chung）

▲我這麼可愛，會來救我吧？（圖／飼主Tiffany Chung提供）

寵物小組／採訪報導

快來救我！貴賓狗「大舊飯」巴著圍欄狂跳，急迫地想「逃脫」，但是門明明敞開著呀！媽媽說，其實狗狗看似傻瓜的行為暗藏玄機，「牠知道門是開著的，想討抱抱才在裝笨。」

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住在香港的大舊飯是一隻10幾公斤的貴賓狗，影片中牠聽到媽媽叫喚想從房間出來，卻看著「開著的門」幾秒鐘，決定巴著一旁大約10公分的小柵欄，狂跳演出「我被困住啦」的戲碼，想要媽媽來抱抱。媽媽Tiffany Chung超無奈，直說「是不是被哈士奇大哥仔仔帶壞啦？」

貴賓裝傻受困只為討抱抱。（圖／Tiffany Chung）

▲▼飯飯體重10多公斤，在繁殖場被媽媽救回家。（圖／飼主Tiffany Chung提供）

貴賓裝傻受困只為討抱抱。（圖／Tiffany Chung）

大舊飯在廣東話是「很大、很笨重」的意思，1歲半的大舊飯就是因為體型太大，在繁殖場賣不出去，連同其他4隻兄弟姐妹被媽媽救回。Tiffany Chung說，因為香港大部分住家都很小，所以比較多人養小型犬，而大舊飯這樣10多公斤的貴賓狗很容易被捨棄，「後來4隻兄弟姐妹都送養了，留大舊飯在我們家，也可以叫牠飯飯。」

貴賓裝傻受困只為討抱抱。（圖／Tiffany Chung）

Tiffany Chung說，大舊飯一點也不笨，「牠非常黏人，只要自己在的時候都能順利從門出來，但是一看到有人，就會這樣『假裝受困』要人抱牠出來。」奴才只好扛起抓傻的汪星人，從近在咫尺的「大門」走到客廳，「多此一舉」的搞笑場景幾乎天天上演。

要把大舊飯裝傻的行為賴在10歲哈士奇哥哥「仔仔」頭上也說不過去，Tiffany Chung說仔仔雖然跟大舊飯感情不錯，但是每次都在一旁「看戲」，才不理會這樣的舉動。

▼仔仔：我真的不知道那隻捲毛在搞什麼鬼...（圖／飼主Tiffany Chung提供）

關鍵字： 貴賓狗圍欄哈士奇月月

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