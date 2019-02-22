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喪屍鹿侵襲北美24州！強力病毒「經過被撒尿土壤」都會感染

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

韓國熱賣電影《屍速列車》中，一頭鹿被神秘病毒感染，病變後連被車撞都能死而復生，其後病毒蔓延至人類，讓車上的人都變成喪屍，劇情相當恐怖。北美地區日前居然真的驚見「喪屍鹿」（Zombie deer），因患上「慢性消耗型疾病」， 變得四肢不協調、具攻擊性和變瘦，而受感染的鹿隻大腦和神經系統會被慢慢侵蝕，直至死亡。美國自阿肯色州出現個案後，共24個州中招，專家更警告人類食用受感染的鹿肉後或會被傳染。

▲鹿。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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▲鹿。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

據《今日美國》報導，受感染的鹿隻行為怪異、變得極具攻擊性，消瘦卻又食欲大增，令人聯想到電影中的喪屍。科學家指目前雖沒有人類感染個案，不過「慢性消耗型疾病」（Chronic Wasting Disease，CWD）的傳染性極高，且潛伏期長，難保有一天人類會感染，美國當局更呼籲獵人別胡亂獵殺鹿食用

專家認為CWD可以透過唾液、尿液及糞便傳播，懷孕的母鹿更可能把病毒傳染給胎兒。患上CWD的動物會改變姿態和行為，出現磨牙、震顫和肌肉失控。伊利諾斯大學的研究人員甚至發現，如果患上CWD的鹿在某一區域撒尿，該區域的土壤就會受到污染，甚至連經過的健康鹿隻都會染病

▲▼檢測鹿群是否罹患CWD。（圖／達志影像／美聯社）

▲檢測鹿群是否罹患CWD。（圖／達志影像／美聯社）

科學家在伊利諾斯州北部的5個郡進行調查，發現CWD有在鹿群之間流傳；美國疾病控制與預防管制局（Centers for Disease Control and Prevention）也直指，在該病爆發的區域內，有約25%野鹿群受感染，在高度感染區感染率更達79%。

CWD與瘋牛症一樣由稱為朊病毒（Prion）的傳染性因子引起，朊病毒是大腦和神經組織之間流動的蛋白質，原本蛋白質需要非常準確的折疊才可正常運作，但當朊病毒錯誤折疊時就會令大腦出現異常，導致神經緩慢退化，腦袋被啃光、脊髓和其他組織直至死亡

▲▼罹患CWD鹿。（圖／達志影像／美聯社）

▲罹患CWD鹿。（圖／達志影像／美聯社）

死亡前的鹿隻眼神會變得空洞、肋骨突出，雖然目前專家還無法確認此疾病是否會傳染給人類，但研究指出，如果食用感染的鹿肉，很可能也會成為人類被感染的變種病毒。

關鍵字： 鹿喪屍殭屍Zombie deerChronic Wasting Disease北美要聞

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