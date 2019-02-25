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小黃狗遭綁車後「腳掌磨地」拖行1km　飼主：沒虐狗！他愛咬人

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大陸中心／綜合報導

竟然有人因為狗狗愛咬人，就把毛孩綁在汽車後頭拖行！江蘇常州發生一起虐狗事件，路人拍下一台紅色轎車底盤繫著牽繩，將小黃狗綁在後車拖行，腳掌、屁股摩擦水泥地至少1公里。影片在網路曝光後，網友找到了車主與飼主；沒想到飼主卻說，是因為狗狗平常愛亂咬人，怕在行車過程中出現同樣狀況，才會將狗綁在車後拖著走。

▲▼小黃狗遭綁車後「腳掌磨地」拖行1km。（圖／翻攝自微博／頭條常州）

▲小黃狗遭綁車後「腳掌磨地」拖行1km。（圖／翻攝自微博／頭條常州）

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綜合陸媒報導，19日江蘇常州路邊出現一輛紅色轎車，只見後頭還拉著一隻小黃狗沿路拖行，狗狗的腳掌與屁股就這樣直接摩擦水泥地，後續身體還不斷抽蓄，似乎是受不了「酷刑」想掙脫牽繩。雖然影片中沒看見血跡，但這樣的行為會使狗狗受傷，引起廣大網友的憤怒，從車牌號碼循線找到車主，並狂打電話飆罵這樣虐待動物的行為。

▲▼小黃狗遭綁車後「腳掌磨地」拖行1km。（圖／翻攝自微博／頭條常州）

▲小黃狗原本是由唐爸爸、唐媽媽飼養，平時有咬人的習慣。（圖／翻攝自微博／頭條常州）

被肉搜出來的車主陳先生表示，「開車的不是我」，是朋友唐小姐借走汽車，這隻被綁的狗平常愛咬人，「連主人都不敢抱」，才會有這樣的事發生，開車的人也沒有惡意，不是真的想虐狗，「狗狗已經到家，身體沒有大礙」，「我們會好好照顧牠的」；且網友打電話「瘋狂轟炸」嚴重影響生活，已向當地警方報案。

▲▼江蘇小黃狗遭綁車後「腳掌磨地」拖行1km。車主與網友對話。（圖／翻攝自微博／常州驛站）

▲車主與網友對話。（圖／翻攝自微博／常州驛站）

飼主唐小姐則說，因爸爸生病住院，媽媽必須在醫院陪伴，才會將狗狗送到哥哥家暫住，但毛孩「只認識爸媽」，不認識唐哥哥，擔心半路會被咬，所以才會栓在後車廂拖行，大約走了一公里後，狗狗就掙脫牽繩跑回家了。

▲▼小黃狗遭綁車後「腳掌磨地」拖行1km。（圖／翻攝自微博／頭條常州）

▲唐小姐解釋，狗狗已安全到家。（圖／翻攝自微博／頭條常州）

但從網友PO出的對話截圖來看，飼主似乎不怎麼在意「開車拖狗」，還回嗆網友，「我就這樣拉牠怎麼了」，「狗會咬人，才這樣拉著去打針」。

▲▼江蘇小黃狗遭綁車後「腳掌磨地」拖行1km。飼主似乎對虐狗行為「不當一回事」。（圖／翻攝自微博／常州驛站）

▲從網友對化來看，飼主似乎對虐狗行為「不當一回事」。（圖／翻攝自微博／常州驛站）

對於虐狗主人，大部分網友表示，「這種人真的會有報應的」，「解釋好牽強，一看就是假的」，「等把你綁在車尾拖著走，你就知道狗狗什麼滋味了」，「有點智商的都不會把狗拖在後面帶著，這分明就是虐狗」。還有人直接貼出車主資料，要將貼文「頂上去」，繼續「轟炸」這些虐狗者。另外，雖然飼主對待狗狗的行為可議，但人肉搜索仍有觸法可能，愛護動物的朋友應尋求正當管道檢舉飼主，較為妥當。

關鍵字： 虐狗江蘇小黃汽車拖行

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