幼犬疑被生吞下肚！　2勇狗跳水裡與「超肥巨蟒」激戰7分鐘

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泰國近日流傳一則2狗與一條超肥大蟒蛇纏鬥的影片。只見一條大蟒蛇在水裡游著，2隻狗不畏懼地緊跟在旁，期間還一直試圖想啃咬牠，原來是這條蟒蛇疑似生吞了狗寶寶。影片讓網友都捏把冷汗，不禁直呼「父母的愛真的好偉大！」

據TNEWS報導，這部影片由「環球視頻」（คลิปรอบโลก）發布於Facebook粉絲專頁。影片中可以看到，水裡這條蟒蛇腹部非常腫脹，疑似是剛吃完一隻幼犬，而幼犬的爸媽發現後，開始對蟒蛇窮追不捨，甚至不惜跳進水裡。由於蟒蛇較兇猛，且又是在水裡，這種情況對於狗來說非常不利，但為了孩子，牠們還是勇敢奮戰到底，也不斷地想引蟒蛇至岸邊，過程相當驚險。

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▲▼ 狗爸媽勇敢與「超肥巨蟒」激鬥 。（圖／翻攝自YouTube／ข่าว กระแสข่าว）



雖然不清楚最後結局為何，但這段部影片一發布，就讓許多網友直呼，「父母的愛真的好偉大！」大家都感到相當不捨，並留言表示，「明知道在水裡鬥不過，狗爸媽還是如此勇敢」、「為了自己的孩子好拼，就像人類一樣」、「牠們真的勇氣十足！」、「好難過又好感動…」。

▲2狗試圖把巨蟒引上岸。（圖／翻攝自YouTube／ข่าว กระแสข่าว）