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埃及聖䴉是「智慧之神」　做成木乃伊陪葬引領死後道路

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埃及聖䴉。（圖／CC0圖庫／Pixabay）

▲當年6隻埃及聖䴉逃逸，如今演變成大爆量。（圖／CC0圖庫／Pixabay／示意圖）

寵物小組／綜合報導

台灣西半部被近3000隻埃及聖還䴉佔領，嚴重壓迫本土動物生存，林務局決定以「空氣槍」降低數量，事實上埃及聖䴉在古埃及神話中智慧之神「托特」的象徵，還是月亮、數學、醫藥之神，牠們甚至會被做成木乃伊陪葬，據說能引領亡者通往死後的道路。

埃及聖䴉最大的特色就是黑色的頭頸部和像鐮刀一般的鳥喙，原生地在埃及，不過在非洲薩哈拉沙漠以南、東非、南非、伊拉克南方等地都能看見牠們的蹤影。古埃及神話中，智慧之神「托特」的形象便是「䴉首人身」，而托特同時也掌管月亮、數學、醫藥，負責文藝和書記工作，傳說中古埃及文字也是祂發明的。

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古埃及智慧之神托特。（圖／翻攝自維基百科／Jeff Dahl）

▲智慧之神托特是䴉首人身。（圖／翻攝自維基百科／Jeff Dahl）

埃及聖䴉在古埃及扮演神聖的角色，牠們被視為能引領亡者走向死後的道路，過去考古學家就在巨大的地下墓穴中發現幾萬隻埃及聖䴉木乃伊。根據研究，這些鳥被做成木乃伊的年紀都很小，通常是折斷頸部致死，接著將頭部和紙幣放在尾羽之間，再製成木乃伊，不過並非所有陪葬的埃及聖䴉木乃伊都是整隻鳥，根據身分地位，有些僅有一條鳥腿、一個蛋殼。

另外古埃及人也相信，將埃及聖䴉作為祭祀的牲品，就能驅逐造成瘟疫的蒼蠅及穢物。

埃及聖䴉木乃伊。（圖／翻攝自penn.museum）

▲埃及聖䴉木乃伊。（圖／翻攝自penn.museum）

雖然埃及聖䴉在古埃及地位神聖，但是30年前有6隻在颱風天從動物園逃脫，如今卻繁衍成近3000隻，巢區密密麻麻覆蓋嘉義東石鄉的草地。為了維護本土動物的生活空間，林務局曾試過移蛋、噴油，但效果不彰，近日決定以空氣槍射殺抑制數量，但也被質疑這個做法的效率，畢竟不一定打得到鳥，槍一擊發其他鳥也會飛走，該如何控制數量也成了令人頭痛的大難題。

▼林務局試過偷蛋、噴油，卻無法有效控制暴增的數量。（圖／陳建樺提供）

▲▼東石鄉埃及聖環繁殖區。（圖／陳建樺提供）

關鍵字： 埃及聖䴉智慧之神托特古埃及神話古埃及

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