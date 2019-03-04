2歲拉布拉多初見「大雨」超興奮！　瘋狂蹦跳「開口接雨」萌翻

▲2歲Bella出生到現在第一次看見雨。（圖／翻攝自Facebook／@NSPCA）

國際中心／綜合報導

下雨在我們眼中稀鬆平常，但對於生活在南非開普敦的居民可能就不是如此了！當地一隻只有2歲的拉布拉多，因為第一次看見大雨，便興奮地跑來跑去、不停吠叫，甚至「開口接雨」，模樣超級可愛，讓網友不禁重播，直呼「太有感染力啦」！

據《每日郵報》報導，這部影片是去年由主人Chandré Schell發布至Facebook，但近日又被網友瘋傳。這隻拉布拉多名為Bella，一直以來都居住在面臨嚴重乾旱的南非開普敦，據悉，當地已經好一大段時間都沒下過雨了，某一天，Bella突然看到門外竟下起雨來，便興奮地跑過去，雀躍的心情完全一覽無遺。

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▲Bella 看見下雨超興奮，連網友都被感染歡樂氣息。（圖／翻攝自Facebook／@NSPCA）

Chandré Schell表示，當時看到Bella直接跳進雨中玩耍，畫面實在太有趣又可愛，連自己也忍不住笑了出來，「當時我才驚覺，Bella只是一隻小狗，出生到現在都沒看過這麼大的雨，所以牠盡可能讓自己淋濕，也會覺得很開心。」Chandré Schell邊笑邊把Bella的行徑錄下來，並補充說道，「那天不僅是所有居住在開普敦的居民感受到下雨的喜悅，就連Bella也不例外！」

這部散播著歡樂氣息的影片一上傳後，網友紛紛留言表示，「看著看著就開心了起來」、「這影片有一股神奇的魔力！」、「在雨中跳舞的樣子真的好可愛」、「動物的情緒果然都是最真實的！」、「真的好有感染力」

▼影片取自Facebook／@NSPCA