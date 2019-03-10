拆家比二哈殘暴！沙發碎屑堆拉出「炸毛生物」　戰鬥民族跪了

▲飼主回家發現沙發被咬破一個大洞，兇手正躲在裡面呼呼大睡。（圖／翻攝自Instagram:raccoon.tema，下同）

動物小組／綜合報導

天使臉孔下暗藏著專業拆家的本領！俄羅斯一對夫妻日前分享一段影片，這天他們回到家，發現沙發被咬破一個大洞，裡面的棉花外露，兇手則躲進自製洞穴裡呼呼大睡。等到媽媽將這隻「炸毛怪」從沙發裡面撈出來，才發現這一切都是浣熊蒂瑪的傑作。

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▲蒂瑪把沙發咬爆，當成自製的野外洞穴。

飼主愛琳娜和丈夫在家中飼養了1貓1狗還有1隻浣熊，每天都過得精采熱鬧，特別是當他們出門工作回家，蒂瑪都會送上「驚喜」。蒂瑪先前就曾咬爛各式家具，加上有雙靈巧的小手手，智商又等同於3歲的孩童非常聰明，打開冰箱將東西撈出來、打開烤箱弄壞東西，樣樣都難不倒牠，破壞力比被稱為拆家之王的哈士奇還殘暴。

▲▼俄羅斯夫妻在家飼養1貓1狗1浣熊，顯然浣熊的破壞力比其他同伴強上許多。

雖然每天回家都要面臨搗亂過後的殘局，但是愛琳娜和丈夫奧利格一點都不後悔飼養浣熊，「我們從農場將帶牠回來，我們非常愛牠，甚至不記得牠來我們家之前，我們是怎麼過的。」蒂瑪就是他們最甜蜜的負擔。

值得注意的是，浣熊在台灣是合法飼養的，但牠們具有較多野性，需要花很多時間耐心教導。就有飼主提醒，浣熊兇起來可能會抓咬到爆血。浣熊的破壞力大，野性強智商又高，而且大多個性調皮，許多人根本就無法馴服，因此建議飼養前必須最好自身評估。

