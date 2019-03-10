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家有「活力狗」最適合春天陪野餐！安全5tips讓寶貝草地奔跑大放電

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▲擁抱,女孩,狗狗,汪星人,寵物,毛小孩,陪伴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲好動的狗狗是人類野餐時的超麻吉玩伴之一！（圖／示意圖／pixabay，下同）

生活中心／綜合報導

被冬天困在家好幾個月，好不容易等到春天，當然要準備好衝到草地，佔個位子好好野餐。不過，不只人類被悶壞、想讓太陽曬得暖烘烘，家裡的狗狗也是喔！但身在戶外空間一不小心，就有可能因為疏忽而造成狗寶貝的不適，國外寵物網站《PET MD》特別列出5tips，讓家長輕鬆帶著狗狗快樂野餐！

1. 選擇最適合自家狗狗的野餐地點
你家的狗寶貝遇到人群就開心？或是看到人山人海的景象就會緊張呢？若想帶毛小孩出門，就得配合牠們的習性，找尋適當野餐地點，才不會在牠們心裡造成陰霾，從此不敢出門。所以，除了先確認野餐場地是否接受動物，也要考量狗狗的身心狀況。此外，也建議幫狗狗繫上牽繩，以確保牠和場地上其他動物的安全。

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▲遛狗,狗狗,汪星人,公園。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

2. 注意食物安全
對狗狗來說，人類的野餐食物其實充滿潛在危險。如果平常家長就會注意哪些食材是狗狗不能吃的，那就要記得不可拿來準備野餐，不清楚的家長現在了解也不遲，像是洋蔥、葡萄、葡萄乾、巧克力、酒精飲品和任何帶有骨頭的食物，有的含有對狗寶貝致命的成分，有的容易造成卡喉等危機。此外，也要注意野餐草地是否有菸蒂等，會讓狗狗不小心誤食的小垃圾。

3. 攜帶充足的水和零食
準備自己的食物之餘，別忘記狗寶貝也需要吃吃喝喝。狗狗在太陽底下待久了，非常需要補充水分，建議從家裡帶水以及狗狗習慣的水碗，避免讓狗狗在外面飲用不確定是否安全的水源。另外也建議準備一些健康零嘴，例如雞胸肉、小胡蘿蔔、蘋果等。

4. 讓狗狗玩得盡興
就跟爸媽喜歡帶人類小孩出門放電一樣，如果你的狗狗活力十足，盡情在野餐的時候陪他玩遊戲，增進感情。但如果想要平靜安穩的野餐氛圍，那就把陪狗狗玩樂的時間挪到野餐前，野餐時就可以靠著也想休息的狗狗，翻翻雜誌、看看書，和寶貝享受難得悠閒的靜謐時光。

▲狗/汪星人。（圖／pixabay）

5. 幫狗狗防曬
短毛和粉白色鼻子的狗狗，其實很容易被狠毒的太陽曬傷！最理想的狀況就是，幫狗狗選擇有遮蔽的陰涼處野餐，如果在廣闊草地上，可以先找獸醫師開立狗狗用的防曬乳，抹在沒有毛髮覆蓋的地方，像是耳朵、鼻子、腹部。不過如果野餐日當天氣溫很高，建議還是把狗狗留在家裡，以免中暑。再者，外頭容易有跳蚤、蜱蟲，一定要在出門前幫狗狗點好驅蟲藥，避免蟲蟲危機！

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