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高雄撿到小幼犬　他「趕上班」丟包台南動物之家門口

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台南動物之家外的小狗。（圖／台南動保處提供）

▲狗狗被裝箱棄置動物之家門外。（圖／台南動保處提供）

寵物小組／綜合報導

台南市動物之家被丟了個紙箱，動保員一早上班，看到一顆黃色小毛頭探出來，動保處表示，小狗狗是民眾撿到，因為趕上班所以丟在門口，但毛小孩沒有被妥善安置，仍未脫離險境，恐怕救援的善意因錯誤方式抹滅。

台南市動物之家工作人員在門口發現紙箱，裡頭裝了一隻小狗，循線追查才知道是民眾在高雄撿到，上班前送到動物之家卻還沒開門，趕時間之下放了就離開。動保處表示，因為該民眾沒有養狗，又是出於善意，最終以口頭告誡並告知正確救援作法結案。然而動保處也提到，門口被丟動物的情況時常發生，也曾遇過飼主棄養的情況，「這樣就更不應該了！」

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動保處表示，若是撿到犬隻要送到動物之家，需攜帶身分證於開放時間到辦公室填妥相關文件，這才保障毛小孩的安全。

動保處呼籲，飼養寵物就要負起責任，需替毛小孩植入晶片做寵物登記，並完成絕育手術，「毛孩陪伴至少10年，飼養前就應該再三評估，除了自己經濟能力，也要考慮家人是否支持。」他們提到，毛小孩是家人，不適老了壞了就能隨意拋棄的玩具，「你可能一生可以擁有很多寵物，但寵物一輩子只認定你。」

▼動保員上班常常遇到「驚喜」。（圖／台南動保處提供）

台南動物之家外的小狗。（圖／台南動保處提供）

關鍵字： 動物之家棄養台南市動保處

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