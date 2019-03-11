腦瘤妹妹想看毛小孩⋯ 　暖心警二話不說「帶40隻警犬」上門給驚喜

▲艾瑪伸出小手溺愛的撫摸每隻警犬。（圖／翻攝自Facebook／Team Emma - Emmalovesdogs7，下同）



國際中心／綜合報導

美國威斯康辛州7歲小妹妹艾瑪（Emma Mertens）今年1月被診斷出患有腦瘤，這種疾病即使進行手術仍具高風險，所以她每天都必須與病魔拉扯。當地警方得知艾瑪最愛的就是毛小孩，便帶了40幾隻警犬到她家來探望，希望能為她加油打氣，繼續和疾病對抗。

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▲艾瑪在生病期間，都靠著看各種狗狗的照片來打起精神。



據《福斯新聞》報導，艾瑪罹患的是瀰漫型內因性橋腦神經膠細胞瘤（diffuse intrinsic pontine glioma，DIPG），由於腫瘤位於腦部，治療起來相當棘手，即使她年紀小小就要忍受病痛折磨，但依舊保持樂觀、活力的態度，尤其是看到自己最愛的狗狗照片，就又充滿了動力。

艾瑪曾許下一個願望，就是能每天看到各種小狗的照片，見到牠們療癒模樣，自己心情也會跟著好起來。這消息一散播出去，馬上就收到大批網友的信件和訊息湧入，紛紛寄來各式各樣的毛小孩萌照，鼓勵她千萬不要放棄希望。

▲艾瑪全家人都非常驚喜。



當地哈特福德警察局（Hartford Police Department）也在網路上得知了艾瑪的病情，於是9日便號召全美40個警察部門帶著K-9警犬隊到艾瑪家中給她驚喜。原本完全不知道這件事的艾瑪，見到40幾隻毛孩排隊在家門口等待後，立刻興奮到說不出話來，還伸出小手溺愛的摸著每隻狗狗的頭，像是在說「謝謝你們，我會更加堅強的！」

警方事後在臉書感性寫下，「她不知道我們來了，所以格外驚喜，艾瑪是個多麼神奇又堅強的小女孩！」艾瑪家人也回應「感謝所有參與這計劃的人，我女兒到現在仍滿臉笑容。」

▼由於動手術風險太大，因此艾瑪目前只能靠藥物治療。

