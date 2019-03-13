主子加持過！媽轉身獲得「高清貓掌蛋糕」　網暴動：求兇手照

▲主子親自認證的戚風蛋糕。（圖／網友Josiane Hsu授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

貓掌杯之後又有新的療癒產品！一名貓奴Josiane Hsu日前在家練習烘焙，將剛烤好的戚風蛋糕拿出來放涼，才離開幾分鐘打發鮮奶油，回來卻發現，蛋糕被蓋上認證章，多了3個高清貓掌印。事後她將照片分享到網路上分享，不到1天的時間吸引6千多人按讚，更讓不少貓奴暴動，「跪求兇手照！」

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▲兇手是一隻白襪小虎斑，目前正在Josiane Hsu家中途。



Josiane Hsu貼出的照片中，放在烘焙紙上的3個蛋糕都印上貓掌印，很明顯是遭到主子「染指」。飼主笑說，兇手其實是隻正在中途白襪的虎斑貓，「我一進廚房就看到牠一腳踩在蛋糕，馬上心想著，這個才烤出來的蛋糕毁了～只是這猫爪印也蓋的太清淅，超可愛。」

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▲▼Josiane Hsu飼養10幾隻貓，大多是都是送養失敗的孩子，自己留下來收編。



Josiane Hsu家中總共飼養10幾隻貓，大多是救援的流浪猫，因為身體殘或需要長期醫療送養不出去，就收編下來了，其中有2隻車禍及受虐而半身癱瘓，1隻被捕獸夾夾斷2條腿，1隻從小長短腿，1隻腦麻，1隻半瞎的。

「踩到蛋糕的小白襪虎斑很膽小，去年4月到我這中途，因為太膽小怕人，直到2個多月前才讓我摸摸。雖然平日就躲躲藏藏，但其實內心很頑皮又愛玩，都等我晚上上床睡覺後，常帶著大家全家趴趴跑的追逐開party。」

▲▼2隻因為車禍和被虐待，導致半身癱瘓的貓咪。



照片分享到貓咪社團之後，許多貓奴紛紛笑說，「繼貓掌杯後又一新產品出現」、「這個造型，看起來有加分效果」、「貓掌蛋糕也很好啊」、「朕認證過的，好吃」、「蛋糕價格立馬翻倍」、「皇上親批值錢了」、「喵：朕，閱。」、「 太燙了所以只踩一腳，沒有整個趴上去XD」、「踩上去之前應該無去過厠所XD」。

▲▼好肥美的小肚肚。



看完網友的留言，Josiane Hsu也笑說，日後如果有走烘培業，會以貓掌印為品牌，考慮開個猫掌印烘焙坊，「10幾隻猫各有自己的掌印，應該很酷吧！」