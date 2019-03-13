陌生黑貓在門口探頭！屋主超疑惑　細看才察覺是「老朋友」

▲國外一名屋主發現有陌生貓跑來門口窺看。（圖／翻攝自Reddit＠WOLVESintheCITY）

寵物小組／綜合報導

逍遙完回來找老朋友！國外一名男網友日前發現，家門口出現一隻陌生貓咪，不僅對庭院的通道熟門熟路，還乖乖地蹲坐在玻璃門探頭，顯然地是曾經到過這個家，讓他相當疑惑。直到走近一看，才驚覺是曾經收留過一陣子的小黑貓回來探親！

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男子將照片上傳到Reddit論壇分享，去年冬天他曾經收留了一隻跟愛貓Pizza同是黑貓的浪浪，「當時是我的未婚妻先發現牠，起初以為是Pizza跑出門外，急著將牠趕進家裡，不過正牌Pizza當時正睡在我身上，後來因為天氣太冷，我們便決定先收留這隻浪浪，並取名為Zero。」

▲▼Zero（右圖）和男子的愛貓Pizza（左圖）同樣擁有一身黑毛衣。



Zero和男子的家庭生活好幾個月，深受他2個孩子的喜愛，然而Zero終究是一隻街貓，牠習慣了在外面自由自在的生活，於是在一個溫暖的天氣，牠毫無留戀的跑走。

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沒想到1個月過後，男子發現一隻黑貓站在門外偷窺，仔細觀察才知道原來是Zero，牠似乎記得曾經在這裡生活過，又跑回來探親。男子後來發現，附近有一戶人家也在照顧Zero，他們幫Zero取名為Shadow，原來這隻聰明的貓咪遊走在多戶人家之間蹭飯呢。

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