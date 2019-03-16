愛犬失蹤3天返家！　主人看監視器驚見「超感人」真相

▲柯達和新朋友一起看雪。（圖／翻攝自Rachel Howatt臉書）

國際中心／綜合報導

動物之間也有友誼！加拿大一位飼主瑞秋（Rachel Howatt）家中養的一隻2歲哈士奇柯達（Koda），某天突然不見蹤影，她找遍附近都遍尋不到愛犬的身影，沒想到3天後牠像是沒事一樣回到家中。瑞秋由於好奇愛犬消失的那3天都在做些什麼，便請鄰居調出附近的監視器，竟然發現「超感人」的真相。

綜合外媒報導，瑞秋表示，柯達是在去年12月時突然從家中消失，她發現非常緊張，不斷到處尋找，甚至在臉書上發文懇請親朋好友和附近的鄰居們一起尋找。就這樣過了3天後，愛犬柯達卻像是沒事一樣回到家中。雖然柯達平安返家讓她瞬間鬆了一口氣，但瑞秋很好奇在這3天的期間裡，柯達都去了哪些地方，所以便拜託鄰居讓她看一下他們在樹林附近設置的監視器，沒想到真的拍到了瑞秋的身影。

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▲柯達和新朋友看起來非常親近。（圖／翻攝自Rachel Howatt臉書）

原來柯達失蹤的這3天裡，都在附近的樹林間活動，而且身旁都跟著一隻雄鹿，2人一起玩耍、一起睡覺，度過了開心的日子。瑞秋將這些照片分享到臉書中，並表示，「一開始真的很難以置信」、「依我看來，柯達是一隻外向的狗狗，牠想成為每個人的朋友」。