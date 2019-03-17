遭「連開74槍」全身遍布彈孔　紅毛猩猩命大逐漸康復中

▲印尼亞齊省森林發現兩隻紅毛猩猩被獵殺倒在地上。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

印尼亞齊省（Aceh）一隻母紅毛猩猩日前被發現身中74槍，倒臥在亞齊省森林中，身旁還有一隻才1個月大的紅毛猩猩寶寶，嚴重脫水且營養不良致死。送醫後，母紅毛猩猩逐漸恢復中，當地政府也開始調查嫌犯行蹤，要將其逮捕到案。

印尼當局10日獲報，有一隻母紅毛猩猩身中74槍，奄奄一息躺在波羅蜜樹下，旁邊還倒著紅毛猩猩寶寶。經過醫院搶救後，媽媽漸漸康復，但小孩卻因營養不良、嚴重脫水無力回天。

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經過詳細檢查，亞齊省保育局（Aceh Conservation Agency）局長薩普托（Sapto Aji Prabowo）說，母紅毛猩猩有多處骨折、瘀傷、刀傷，腿部也身受重傷。根據X光片顯示，有大約74個彈孔遍布母猩猩全身。

▼X光片中母紅毛猩猩有多達74個彈孔。（圖／翻攝自臉書Jakarta Animal Aid Network (JAAN)）

對此，薩普托懷疑，這兩隻紅毛猩猩有可能是來到村民的農地，被誤會是有害動物，村民才會開槍想辦法把牠們趕走。不過，他也不排除是否有黑幫介入為獵捕猩猩，當成寵物出售。

國際自然保育聯盟（IUCN）將紅毛猩猩列為「極度瀕危」（Critically Endangered）物種，全球僅剩下11萬隻。

▼母紅毛猩猩被送醫後治療，漸漸康復中。（圖／翻攝自臉書Jakarta Animal Aid Network (JAAN)）



