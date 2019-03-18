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爬電纜摔落排水溝！　民眾聯合動保將失溫賓士貓撈上岸

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▲▼爬電纜摔落排水溝！　民眾聯合動保將失溫賓士貓撈上岸。（圖／新北市動保處提供）

▲貓咪如履薄冰的在電纜上行走。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

新北市動保處日前接獲民眾通報，土城路段一隻流浪的賓士貓走在高處的電纜，意外掉進排水溝需要緊急救援，動保處隨即派出專業動保員前往，現場許多圍觀民眾都非常擔心賓士貓狀況，並與動保員一同協助將貓咪撈上岸，送往醫療中心搶救，經過1個多小時才脫離失溫危機。

▲▼爬電纜摔落排水溝！　民眾聯合動保將失溫賓士貓撈上岸。（圖／新北市動保處提供）

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▲動保處和圍觀的民眾合力將落水貓咪撈上岸。

熱心民眾於2月13日下午發現賓士貓如履薄冰的在電纜上行走，吸引了許多圍觀民眾，大家膽顫心驚的為這隻賓士貓擔心及祈禱，深怕一個不小心會跌落到排水溝裏，民眾也立刻撥打動保處24小時救援專線，沒想到此時賓士貓已經掉落在排水溝，最後經動保員與熱心民眾通力合作打撈上岸。

▲▼爬電纜摔落排水溝！　民眾聯合動保將失溫賓士貓撈上岸。（圖／新北市動保處提供）

▲▼醫護人員用溫熱水清洗賓士貓身上的泥沙，吹乾身體保暖。

▲▼爬電纜摔落排水溝！　民眾聯合動保將失溫賓士貓撈上岸。（圖／新北市動保處提供）

獲救後的賓士貓相當虛弱，溫度計也量測不到體溫。動保員王惠鈴立刻用溫熱水清洗賓士貓身上的泥沙，清洗完畢後再使用吹風機進行烘乾，並用溫暖的風來提高體溫，獸醫師莊子昇也為牠進行靜脈注射，經過近一小時急救，賓士貓開始發出喵喵聲，隨即安排進行胸腔X光檢測，來確認是否有吸入性肺炎問題，所幸，賓士貓肺臟正常，只要休養2至3天就可以恢復健康。

▲▼爬電纜摔落排水溝！　民眾聯合動保將失溫賓士貓撈上岸。（圖／新北市動保處提供）

▲目前賓士貓已經找到一個溫暖的家。

動保處表示，每一個動物的生命都是非常寶貴，值得我們全力搶救與治療，加上民眾熱心協助，把握黃金時間通報動物救援，公私協力共同努力完成毛寶貝救援行動。如發現需救援的毛寶貝，民眾可直接撥打1999或動保處02-29596353，新北市24小時救援專線。

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關鍵字： 賓士貓電纜排水溝失溫

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