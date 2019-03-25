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貓咪半夜都在幹嘛？鏟屎官架攝影機揭秘　網一看抖：真的可怕

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▲▼泰國網友Lomphonten Lomphontan錄下自家貓咪半夜的活動。（圖／翻攝自FB／Lomphonten Lomphontan）

▲泰國網友Lomphonten Lomphontan和他的愛貓。（圖／翻攝自FB／Lomphonten Lomphontan）

實習記者陳妙津／綜合報導

貓咪晚上不睡都在幹嘛？泰國有名鏟屎官因為好奇半夜「貓都在做什麼」，便在床邊設置了錄影機記錄，結果起床一看影片發現，貓主子在晚上其實超忙，不但到處跳來跳去，還跑到主人身上撒野「試探」。這段影片被飼主PO網後，網友看了竟直呼「貓真的可怕」。

貓是非洲野貓的後代，夜行性動物的貓咪一天需要12至16小時睡眠，雖然經過人類馴化，大部分家貓會在白天醒來，但許多貓咪仍會在夜晚時至少醒來2次，也就是說在主人沉睡時，貓咪們可能精力充沛，正躍躍欲試要惡作劇。

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泰國小哥Lomphonten Lomphontan 因為想知道自家主子半夜都在做什麼，便架設錄影機記錄，並將影片PO到臉書社團「貓情人俱樂部」，和其他鏟屎官分享。影片記錄下貓咪一開始偷偷爬上被子，似乎是想確認主人有沒有睡著，接著又跑到枕畔盯著看。

▲▼泰國網友Lomphonten Lomphontan錄下自家貓咪半夜的活動。（圖／翻攝自FB／Lomphonten Lomphontan）

▲▼泰國網友Lomphonten Lomphontan錄下自家貓咪半夜的活動。（圖／翻攝自FB／Lomphonten Lomphontan）

▲▼泰國網友Lomphonten Lomphontan錄下自家貓咪半夜的活動。（圖／翻攝自FB／Lomphonten Lomphontan）

不過下一幕中，貓咪看主人熟睡，居然直接爬到主人身上，兩手環抱著貼近主人臉龐直接「吸起來」， 而後還滿足地整隻貓癱軟在上面，伴隨著呼嚕聲一臉昏昏欲睡，最後似乎察覺到什麼，看著攝影鏡頭露出一抹得意笑容。

▲▼泰國網友Lomphonten Lomphontan錄下自家貓咪半夜的活動。（圖／翻攝自FB／Lomphonten Lomphontan）

▲▼泰國網友Lomphonten Lomphontan錄下自家貓咪半夜的活動。（圖／翻攝自FB／Lomphonten Lomphontan）

▲▼泰國網友Lomphonten Lomphontan錄下自家貓咪半夜的活動。（圖／翻攝自FB／Lomphonten Lomphontan）

▲▼泰國網友Lomphonten Lomphontan錄下自家貓咪半夜的活動。（圖／翻攝自FB／Lomphonten Lomphontan）

網友則紛紛笑噴表示，「貓：還活著，不能吃」、「人吸貓，貓吸人」、「貓不熱嗎」，也有人對貓咪的行為感到憂心，「萬一摀住鼻子就看不到明天的太陽了」、「這樣太危險了」。

貓咪若在晚上發出吵雜聲，可能是因為年老、壓力或是生病所導致，也有可能是因為無聊（特別是沒充足活動空間的室內貓咪），如果會干擾到主人睡眠的話，建議可以像照顧小孩一樣，睡前先陪貓玩一下消耗體力，或者睡前再餵食一次，因為通常貓貓們吃飽後都會想睡。

關鍵字： 貓咪動物喵星人貓科動物

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