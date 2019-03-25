明明有吃飽！汪嘴角掛濃稠白線眼睛發亮　爸無奈：好像我虐狗

▲狗狗看到嘴角流下濃稠口水。（圖／有點毛毛的／粉專天生一對 治癒犬與愛人貓提供）

寵物小組／綜合報導

吃貨的字典裡沒有吃飽2個字！粉專「天生一對 治癒犬與愛人貓」日前分享一段影片，這天爸拔正在享用自己的便當，貪吃的愛犬Healer馬上跑到腳邊逼視，更誇張的是，嘴角還掛著2條「濃稠白線」，讓他忍不住無奈直呼，「我們真的沒有虐待牠喔！」

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▲▼討吃的時候表情最真摯。

飼主在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出影片並寫道，「流口水攻擊！沒有讓牠餓過，但牠看我們吃東西時總是一副很可憐的樣子...不要再滴了，這個你不能吃」，畫面中，狗狗Healer坐在飼主身邊，一雙水亮圓潤的眼睛，盯著手上的碗不放，嘴角溢出濃稠的口水，呈現要滴不滴的狀態，眼巴巴的彷彿在說，「拜託...一口就好！」心中的渴望全部寫在臉上。

▲Healer笑起來也超可愛。



Healer傻萌等待的模樣讓影片分享出來短短5小時，已經累積千人按讚，許多網友紛紛牠講話，「這口水攻擊...快投降吧」、「天啊這個表情，你快給牠吃」、「快給人家吃啦」、「這口水有練過」、「下次他就流口水後甩頭，整個便當就牠的了」、「濃稠度真高」、「明白，牠們永遠都是饑餓狀態」、「那個口水完全戳中我笑點」。