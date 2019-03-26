ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

朕會駕崩啊啊啊！貓哥被迫洗頭「舉手抱天」　崩潰臉笑噴千人

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼朕會駕崩啊啊啊！貓哥被強迫洗頭　「舉手抱天崩潰」笑噴千人。（圖／網友Pillow Jn授權提供）

▲喵：快點放開朕！（圖／網友Pillow Jn授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

就算你叫破喉嚨也逃不掉！台北市一名貓奴家的虎斑兄弟比比和菜ball個性一冷一熱，感情卻超好。這天兩兄弟躺在小床睡覺，熱情的菜ball突然興致來了，抱著哥哥瘋狂舔毛，讓被迫洗頭的比比大叫掙扎，仰天舉手抱天的崩潰臉被分享出來之後，笑翻千名網友。

▲▼朕會駕崩啊啊啊！貓哥被強迫洗頭　「舉手抱天崩潰」笑噴千人。（圖／網友Pillow Jn授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲貓哥哥已經放棄掙扎...。

照片中，兩隻虎斑貓躺在同一個貓床，只見比比的下半身被菜ball剪刀腳緊緊夾住，大字躺露出小肚腩被舔毛，氣得牠舉手掙扎，張大嘴大叫試圖轉身反擊，崩潰的閉緊雙眼，彷彿叫喊著，「朕會駕崩啊啊啊！」畫面有夠好笑。

馬麻Pillow Jn表示，比比曾是隻菜市場的貓老大，當時掌管整條街，偶爾還會偷襲躺在街上睡午覺的狗，是個叱吒風雲的狠腳色。直到有一年受傷住進她家，才慢慢接受家貓生活，加上遇到過度熱情的小菜ball，馬上被收服成「弟奴」。

▲▼朕會駕崩啊啊啊！貓哥被強迫洗頭　「舉手抱天崩潰」笑噴千人。（圖／網友Pillow Jn授權提供）

▲比比被擠到眼神死。

「哥哥以前是三條街的街貓老大 現在被弟弟霸凌。」收編比比之後，家人後來到南投竹山領養熱情的菜ball，2隻貓就一拍即合，「比比總是觀察著菜ball，覺得牠怎麼可以那麼的隨便？隨便人抱、隨便人摸肚子，還沒很熟就開始幫其他貓舔舔，沒半點貓咪的矜持讓牠很驚訝吧。」

▲▼朕會駕崩啊啊啊！貓哥被強迫洗頭　「舉手抱天崩潰」笑噴千人。（圖／網友Pillow Jn授權提供）

▲貓咪兄弟感情超好，常常睡在一起。

Pillow Jn笑說，2隻貓兄弟的個性相反，卻相處的非常融洽，「有逗貓棒時，比比會讓菜ball先玩，比比很矜持，只有牠玩逗貓棒就很瘋，在弟弟面前就會矜持著住。」但偶爾也會遇到照片中的非常時期，被舔到崩潰掙扎，而且表情還超級浮誇，從來不會生氣，只是默默的從弟弟身邊跑開。

▲▼朕會駕崩啊啊啊！貓哥被強迫洗頭　「舉手抱天崩潰」笑噴千人。（圖／網友Pillow Jn授權提供）

▲比比最疼弟弟菜ball。

這組可愛的照片分享到網路上之後，比比強大的表情張力讓許多網友笑翻，「 牠好崩潰哈哈哈」、「這系列太好笑了XD表情很猙獰」、「感覺弟弟很故意」、「畫面好有聲音」、「哥：我的天啊...濕濕的好噁心」、「快住手！！」、「好療癒的表情」。

▼更多精彩影音

關鍵字： 駕崩洗頭崩潰舔毛

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

主人放開繩鏈讓牠逃生　「英雄狗」卻衝回火場救出小貓

獨／誰要跟我回家？　小黑秒衝出籠「繞8字」認定陳志..

能幫我個忙嗎！母鯊卡異物向潛水員求助　離開前不忘回..

出門2小時...房間冒烈火「9愛犬躺床嗆死」　媽心..

柴犬遭「呼巴掌、抓頸摔地」！　女錄影PO網喊：好可..

紅貴賓洗到鼻涕流出　5分鐘美容記錄「泡麵頭→蒲公英..

貓咪半夜都在幹嘛？鏟屎官架攝影機揭秘　網一看抖：真..

比妹妹大15歲　「爺爺貓」把她當自己孩子疼愛

性感美喵「必殺3姿勢」撩奴才　5千人笑翻：後面的快..

洋蔥！怕生黑白狗總是窩角落　知道自己被領養開心狂奔

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛..

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學..

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭..

開監視驚見屁汪偷看電視！　網笑翻：小朋友坐太近了啦

中途小幫手「內建」逗喵棒 奶貓超愛！撲空跺腳狂抓

《倉鼠人》帶鼠鳥去海邊旅行！聽說鼠會打洞？

請體諒牠！失聰狗爬牆被丟石頭　飼主：Micki曾在..

寵物訓練師-如何讓貓咪乖乖的清耳朵？

壽山動物園白老虎「皮包骨」　 園方：吃不胖、角度問..

全國動物醫院-毛孩照超音波時該注意什麼？

淨灘發現2隻海龜「陳屍垃圾堆」　志工難過大罵：又看..

溪邊釣到大魚！　下秒巨鱷「衝出水面」追上岸搶食5秒..

朕會駕崩啊啊啊！貓哥被迫洗頭「舉手抱天」　崩潰臉笑..

急著下車解放　他回頭上驚見「副駕多一隻」趕緊掏食物

布偶金毛貪玩遭鎖門外　無辜小眼+萌掌狂抓：拜偷開門..

2狗狗被綁雪地等死！主人不給進屋　凍瘡宛如深海閻王

老媽抱毛孩無視親生兒　「牠的眼神」逗笑網：看下人無..

戲精汪愛兜風卻「上錯車」　眼睛秒變紅泛淚：別走啊！

二哈附身！柴盯飼料伸手硬勾　旁亮點網笑出來：大近視

電話響了！「2號黑狗牌」從一樓「拉警報」嗚叫：快來..

櫸木樹根長出罕見靈芝　酷似「台灣黑熊」民眾嘖嘖稱奇

浙江大麥嶼港當對接港口？　林明溱也賣出10億元南投..

「晚30分鐘」友攜現金先出關未同行　海關判違規「5..

許茹芸4月攻蛋嘉賓是他！「A咖綜藝天王」助陣..她..

中正、宜昌國小參加日本木笛大賽　徐榛蔚授旗預祝旗開..

阿里山花季賞櫻講座　與櫻花的深入交談30日開講

腹腔鏡卵巢瘤切除手術　成功搶救懷孕14週母子

4個月前才同台…孟耿如親弟「幫撥頭髮」暖舉曝光

轉帳500元以下每天一次免手續費　下週一上路

清明連假出遊注意！港澳爆麻疹群聚「兩族群」快打疫苗

寵物動物熱門新聞

英雄狗不顧逃生　衝回火場救小貓

誰要跟我回家？小黑秒認定陳志強

母鯊向潛水員求助　離開前回頭道..

房間電線走火　9汪嗆死媽慟發文

柴犬被呼巴掌、抓頸摔地　網怒了

洗到流鼻涕！泡麵貴賓變成蒲公英

鏟屎官架攝影機揭秘貓咪半夜活動

大妹妹15歲　爺爺貓當她自己小..

美喵必殺3姿勢撩奴才　5千人笑..

怕生狗知道自己被領養　開心狂奔

粉絲寄娃給汪　媽喜拆卡片秒傻眼

大肚狗趴路邊喘　送醫抽7KG腹..

貓咪受困電線桿　他好心救貓被停..

浪浪上車取暖　他收編養成胖芭比

讀者迴響

熱門新聞

英雄狗不顧逃生　衝回火場救小貓

誰要跟我回家？小黑秒認定陳志強

母鯊向潛水員求助　離開前回頭道..

房間電線走火　9汪嗆死媽慟發文

柴犬被呼巴掌、抓頸摔地　網怒了

洗到流鼻涕！泡麵貴賓變成蒲公英

鏟屎官架攝影機揭秘貓咪半夜活動

大妹妹15歲　爺爺貓當她自己小..

美喵必殺3姿勢撩奴才　5千人笑..

怕生狗知道自己被領養　開心狂奔

粉絲寄娃給汪　媽喜拆卡片秒傻眼

大肚狗趴路邊喘　送醫抽7KG腹..

貓咪受困電線桿　他好心救貓被停..

浪浪上車取暖　他收編養成胖芭比

送養喵憂被欺負　結局他哭笑不得

最新影片

更多

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

開監視驚見屁汪偷看電視！　網笑翻：小朋友坐太近了啦

中途小幫手「內建」逗喵棒 奶貓超愛！撲空跺腳狂抓

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面