朕會駕崩啊啊啊！貓哥被迫洗頭「舉手抱天」　崩潰臉笑噴千人

▲喵：快點放開朕！（圖／網友Pillow Jn授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

就算你叫破喉嚨也逃不掉！台北市一名貓奴家的虎斑兄弟比比和菜ball個性一冷一熱，感情卻超好。這天兩兄弟躺在小床睡覺，熱情的菜ball突然興致來了，抱著哥哥瘋狂舔毛，讓被迫洗頭的比比大叫掙扎，仰天舉手抱天的崩潰臉被分享出來之後，笑翻千名網友。

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▲貓哥哥已經放棄掙扎...。

照片中，兩隻虎斑貓躺在同一個貓床，只見比比的下半身被菜ball剪刀腳緊緊夾住，大字躺露出小肚腩被舔毛，氣得牠舉手掙扎，張大嘴大叫試圖轉身反擊，崩潰的閉緊雙眼，彷彿叫喊著，「朕會駕崩啊啊啊！」畫面有夠好笑。

馬麻Pillow Jn表示，比比曾是隻菜市場的貓老大，當時掌管整條街，偶爾還會偷襲躺在街上睡午覺的狗，是個叱吒風雲的狠腳色。直到有一年受傷住進她家，才慢慢接受家貓生活，加上遇到過度熱情的小菜ball，馬上被收服成「弟奴」。

▲比比被擠到眼神死。

「哥哥以前是三條街的街貓老大 現在被弟弟霸凌。」收編比比之後，家人後來到南投竹山領養熱情的菜ball，2隻貓就一拍即合，「比比總是觀察著菜ball，覺得牠怎麼可以那麼的隨便？隨便人抱、隨便人摸肚子，還沒很熟就開始幫其他貓舔舔，沒半點貓咪的矜持讓牠很驚訝吧。」

▲貓咪兄弟感情超好，常常睡在一起。

Pillow Jn笑說，2隻貓兄弟的個性相反，卻相處的非常融洽，「有逗貓棒時，比比會讓菜ball先玩，比比很矜持，只有牠玩逗貓棒就很瘋，在弟弟面前就會矜持著住。」但偶爾也會遇到照片中的非常時期，被舔到崩潰掙扎，而且表情還超級浮誇，從來不會生氣，只是默默的從弟弟身邊跑開。

▲比比最疼弟弟菜ball。

這組可愛的照片分享到網路上之後，比比強大的表情張力讓許多網友笑翻，「 牠好崩潰哈哈哈」、「這系列太好笑了XD表情很猙獰」、「感覺弟弟很故意」、「畫面好有聲音」、「哥：我的天啊...濕濕的好噁心」、「快住手！！」、「好療癒的表情」。

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