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滿777抽超澎派餐券！　寒舍、十二廚、胡同「吃到飽」總價值破5萬　

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▲東森寵物雲777幸運轉盤。（圖／東森寵物雲新莊店提供）

▲東森寵物雲777幸運轉盤。（圖／東森寵物雲新莊店提供）

寵物小組／綜合報導

買寵物用品還可以免費住酒店吃大餐？即日起至4月16日到東森寵物雲各門市消費滿777元，就可以現場轉幸運轉盤1次拿商品折價券、零食等好禮，並同時獲得寒舍、十二廚、胡同燒肉價值千元頂級餐廳雙人餐券抽獎機會1次、價值8800元的老爺酒店住宿券抽獎機會1次，獎品總金額超過5萬元！

▼汪：我們剛好都可以抽一次！（圖／東森寵物雲通化店提供）

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▲東森寵物雲商店/毛小孩。（圖／東森寵物雲通化店提供）

東森寵物雲為了回饋粉絲，現正推出滿額600元和777元送好禮活動，只要單筆消費滿600元，就可以免費獲得贈品撿便袋，如果再加購其他商品滿777元，更可參加「777幸運轉盤 好禮三重送」活動，一次獲得3次抽獎機會！把吃到飽餐券、酒店住宿券帶回家，詳細內容如下：

【活動什麼時候開始？要怎麼參加？】

只要在3月27日至4月16日這段期間內，到東森寵物雲各分店消費滿777元並加入會員，即可現場立即轉「777幸運轉盤」1次，並獲得當週「週週抽餐券」機會1次，以及活動結束後「加碼抽老爺酒店住宿券」機會1次，一次獲得3個抽獎機會喔！

【獎品有什麼？】

幸運輪盤獎品：
1.商品$50折價券
2.商品$30折價券
3.洗澡$100折價券
4.精美小禮物

獎品數量有限，送完為止。

週週抽餐券：
1. 寒舍艾美酒店雙人餐券2組（3週共6份）
2. 台北喜來登大飯店十二廚餐廳雙人餐券3組（3週共9份）
3. 胡同燒肉雙人餐券4組（3週共12份）

活動結束加碼抽老爺酒店住宿券：
1.老爺集團六館聯合住宿券（價值8800元）3份

▼喵：中了要請我吃好料喔！（圖／東森寵物雲通化店提供）

▲東森寵物雲商店/毛小孩。（圖／東森寵物雲通化店提供）

【如果買超過777的倍數，可以獲得更多抽獎機會嗎？】

「777幸運轉盤」可無上限獲得機會，例如消費滿1554元可轉2次，滿2331元可轉3次，不過「週週加碼抽餐券」每人每周僅可獲得一次，需到下一週的計算期間再次消費才可再次獲得，而「加碼抽老爺酒店住宿券」則是每人僅限一次。

【餐券和住宿券的中獎名單要如何得知？】

得獎者都會以電話通知，而三週的抽獎名單分別會在4月8日（一）、4月11日（四）和4月18日（四）出爐，都會在ETtoday新聞雲發佈，敬請鎖定「ETtoday寵物雲」、「ETtoday東森寵物雲商店」臉書粉絲專頁。

▲老爺酒店住宿券、寒舍餐券送給你！　快來東森寵物雲玩「幸運轉盤」。（圖／記者王語薇製）

關鍵字： 777住宿券餐券東森寵物雲商店

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