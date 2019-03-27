以為是柴犬！　牠一轉身...26萬網友驚呼：好像有點美味

▲ 雪地裡站著一隻可愛的柴犬，不過臉好像有點太圓了點。（圖／翻攝自amd666sun推特）

國際中心／綜合報導

這隻柴犬的臉好像有點圓？日本有位網友「amd666sun」最近在推特上貼出小動物在站在雪地上的背影照，乍看起來像是一隻胖嘟嘟的可愛柴犬，不過等到牠轉過身來，真面目讓網友全都笑傻，直呼「偽裝技巧很厲害哦」

分享這張照片的「amd666sun」一併附上了這隻小動物的正面照，原來這看起來像是柴犬的背影，其實是一隻圓滾滾的貓咪，只見牠瞪大眼睛，認真的盯著斜前方猛瞧，嚴肅的樣子反而有些可愛。「amd666sun」也在貼文寫到，「原來俄羅斯的貓長得這麼像柴犬，而且又有點像蟹肉奶油可樂餅！」

請繼續往下閱讀...

▲ 沒想到一轉頭，原來這是一隻胖嘟嘟的貓咪。（圖／翻攝自amd666sun推特）

其實，這隻「柴犬貓」可是大有來頭，牠是生活在俄羅斯莫斯科的網紅貓 「Hosico」，肥嘟嘟的身材、呆萌的表情和各種慵懶的動作，讓人看了相當療癒，因此在IG上擁有140萬名粉絲追蹤的高人氣，甚至還有娃娃、T恤、抱枕等周邊商品。今年4歲的「Hosico」，平常最喜歡做事的就是吃吃喝喝和睡覺，不過這可不代表牠討厭運動，因為貪玩的牠也很熱愛到處鑽來鑽去，常常都鑽入各種大大小小的箱子、袋子與其他容器、空間中。

▲「Hosico」療癒的長相讓牠在在IG上擁有140萬名粉絲追蹤 。（圖／翻攝自instagram／hosico_cat）

「Hosico」的背影照引起一陣討論，短短一周就有超過7.4萬次轉推及26萬人按讚，網友紛紛在下方留言，「背影真的好像柴犬哦，牠應該改名叫做『柴貓』」、「牠的長的好可愛哦，而且也真的蠻像可樂餅的，感覺好美味！」、「我覺得得牠像是現實版的加菲貓」、「很像奶油麵包，看完照片肚子都餓了」、「臉真的好圓好胖哦，我對這樣的臉蛋無法抗拒。」

▼ 有網友在留言貼出Hosico可樂餅合成照，看起來好像真的有點美味 。（圖／翻攝自amd666sun推特）