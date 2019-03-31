6小象受困泥坑兩天！暖心保護員鋤頭開挖4hr　影片曝光吸15萬人觀看

▲泰國國家公園6隻小象受困泥坑裡，經過兩天才獲救。（圖／翻攝自泰國塔普蘭國家公園粉專）

國際中心／綜合報導

泰國塔普蘭國家公園( Thap Lan National Park)日前有6隻小象受困泥沼，一動也不動得攤在泥中，國家公園人員發現後，趕緊開挖一條坡道，將牠們救上來，過程中整整花了4小時，小象們才脫離窘境。

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根據當地媒體報導，泰國塔普蘭國家公園保護員在27日下午發現，6隻小象陷在泥坑裡無法動彈，於是他們分頭行動，其中一些保護員尋求協助，另一些則是陪著小象們過夜。隔天一早，保護員們拿著鋤頭，花了4小時才成功挖出一條泥漿坡道，讓小象可以慢慢爬上去，不過因為牠們年紀還小，腿的力道不足，無法施力用力踩上去。

當保護員把坡道完成時，就剩小象們當自強了！影片中可聽見保護員及民眾不斷為6隻小象加油鼓勵「走啊」、「快爬出去，孩子」，這時其中一隻小象爬上地面時，全部人歡呼尖叫，像是看到奇景一般，後來其他小象紛紛跟上爬出，而這段勵志影片意外吸引了15萬次觀看人數。

國家公園負責人乍提普（Prawatsart Chantep）表示，目前不清楚為何會發生這樣的事，但能確定小象們在泥沼附近徘徊才掉進去的，小象們除了受到驚嚇外，並無大礙，全部回歸山林裡。

▼保護員花4小時挖出坡道讓小象們爬出。（圖／翻攝自泰國塔普蘭國家公園粉專）





