熱水燙、菸蒂燒再用打火機烤！　柴柴被殘虐「背部有2/3禿掉」

▲柴犬被虐，背部疑似被燙傷毛都掉了。（圖／動物防疫所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

在臉書《狗狗走失協尋互助 Missing Dogs Taiwan》，看到一名彰化周女控訴自己的親哥哥常用熱水燙狗，還用打火機燒牠的毛，希望網友能幫幫忙救救這隻可憐的柴犬，彰化動物防疫所得知後，1日上午前往訪查，發現該柴犬背部有2/3禿掉，疑似被燙傷，已經將該狗狗帶回，要約談周男以釐清事實真相。

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▲ 在臉書《狗狗走失協尋互助 Missing Dogs Taiwan》，彰化周女控訴自己哥哥虐狗。（圖／翻攝臉書《狗狗走失協尋互助 Missing Dogs Taiwan》）

動物防疫所人員表示，這隻柴犬是公的，大約4歲，被關在小鐵籠裡，發現身上的毛幾乎都脫落，還有一點一點的傷口，周父與周妹也說，周男會用熱水、菸蒂燙狗，甚至拿竹竿打狗。

▲柴犬被虐，背部疑似被燙傷毛都掉了，還有傷口。（圖／動物防疫所提供，以下同）

動防所人員還在鐵籠旁發現這隻打狗的長竹竿，竹竿頭有被狗咬的痕跡，鐵籠裡也掉有竹竿木屑，柴犬疑似受虐非常害怕躁動得很厲害，動防所人員到家時，虐狗的周男不在家，於是先將柴犬沒入帶回，再請周男到動防所約談，以釐清真相。

動防所人員指出，經調查後若一切屬實，將依據《動物保護法》第30條規定，故意傷害或使動物遭受傷害，未達動物重傷或死亡，處1萬5千元到7萬5千元罰鍰。

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