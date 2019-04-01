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落實死亡除戶！新北寵物殯葬業設登記站　讓毛孩完整走完一生

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▲▼狗狗，生病，散步。（圖／pixabay）

▲新北市為了落實寵物登記死亡除戶，將輔導寵物殯葬協會成立寵物登記站落實除戶。（示意圖／pixabay，與本文無關）

寵物小組／綜合報導

農委會為落實寵物登記死亡除戶，於108年2月19日邀集寵物殯葬協會於新北市動保處開會，寵物殯葬協會表示會全力配合，過去寵物登記站皆為動物醫院成立，中華民國寵物殯葬服務協會(以下簡稱寵物殯葬協會)是新北市寵物殯葬業中第1個，成立寵物登記站，以落實死亡除戶，讓寵物登記資料更符合事實。

▲▼落實死亡除戶！新北寵物殯葬業設登記站　讓毛孩完整走完一生。（圖／新北市動保處提供）

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▲▼農委會在新北市動保處舉行協調會。

▲▼落實死亡除戶！新北寵物殯葬業設登記站　讓毛孩完整走完一生。（圖／新北市動保處提供）

農委會為了能夠落實寵物除戶，在新北市動保處舉行協調會，參與人員包括寵物殯葬協會理事長呂國文及秘書長黃文徹、農委會畜牧處承辦技正。動保處長陳淵泉也建議農委會應該要提供飼主誘因，才能增加除戶意願，另針對寵物登記資料包括聯絡電話已變成空號，或已搬離現居地址3年未更新者，應修正寵物登記系統，列為靜止戶，才能更進一步落實現有寵物的管理。

▲▼落實死亡除戶！新北寵物殯葬業設登記站　讓毛孩完整走完一生。（圖／新北市動保處提供）

▲寵物登記管理資訊網除戶操作示範。

動保處也利用這個機會，和寵物殯葬協會說明申請為寵物登記站所需要的文件，並實際示範寵物登記系統死亡除戶登記流程，只要飼主到場辦理或提供委託書即可完成手續，農委會說明今年將由寵物殯葬協會先申請成為登記站試辦，並免費提供晶片掃描器及必要的補助，寵物殯葬協會表示會全力配合，試辦順利將協助寵物殯葬業者共同加入成為寵物登記站，飼主未完成寵物死亡除戶的問題能逐年改善，落實寵物管理。

▲▼落實死亡除戶！新北寵物殯葬業設登記站　讓毛孩完整走完一生。（圖／新北市動保處提供）

▲寵物殯葬協會及農委會在動保處開會。

農業局長李玟表示，認養不棄養是動物保護的重要政策，寵物登記不只是寵物的身分證，同時也是寵物來過世上走一遭的證明，毛寶貝往生後辦理死亡除戶，才讓毛寶貝完整走完這一生，此次和寵物殯葬協會合作，也是為了達到簡政便民的目的，方便飼主於寵物火化時直接辦理除戶，使新北市成為更友善動物的城市。

新北市有204個寵物登記站，詳細資料請查詢網址

關鍵字： 寵物除戶寵物賓葬業新北市動保處死亡除戶

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