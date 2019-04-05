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鯨魚祖先「四足鯨」現身祕魯　有蹼和蹄還能在陸地行走

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 ▲▼四足鯨。（圖／路透）

▲四足鯨曾在南美洲生活，之後游到北方。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

日前在祕魯太平洋沿岸的海洋沉積物中，研究人員發現一具4300萬年前的「四足鯨」化石。古生物學家推測，化石中的生物身長4公尺，除了有四條腿以外，也同時擁有蹼和蹄，是鯨魚的祖先。

根據BBC報導，四足鯨的身體構造除了能在陸地移動外，也是游泳健將，其強壯的四肢可以負擔自身重量，尾巴也十分強大。研究人員認為，可以將四足鯨的生活型態和水獺或海狸做比較。

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比利時皇家自然科學研究所的科學家藍伯特（Olivier Lambert）提到，在印度與巴基斯坦出現的四足鯨之後，這具來自祕魯的化石稱得上是最完整的，為揭開鯨魚的演化過程帶來很大的幫助。

▲▼四足鯨。（圖／路透）

▲四足鯨的身體構造除了能在陸地移動外，也是游泳健將。（圖／路透）

過去人們認為第一批鯨魚在約5000萬年前在南亞逐漸演化為水生動物，才遷徙至更遠的北非與北美洲。而當研究人員在祕魯發現這具化石，就說明了四足鯨曾在南美洲生活，之後游到北方居住。

倫敦自然歷史博物館（The Natural History Museum）的古代鯨魚研究員帕克（Travis Park）說，「鯨魚是這種演化類型的標誌性例子，牠們從有蹄的哺乳類動物變成今日所見的藍鯨。看牠們征服大海的過程非常有趣。」

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