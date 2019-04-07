米克斯見媽走來秒折手眼神死　網見「地雷」笑翻：我家也是！

▲看到馬麻拿著指甲剪馬上把手手折進去。（圖／一步四腳印粉專提供）



記者闕雁琳／採訪報導

遠遠瞄到馬上轉為守備動作！一隻住在嘉義的米克斯「摩卡」這天趴在床上休息，看到馬麻躡手躡腳靠近，自動把前腳折好折滿，眼神死趴平。原來牠遠遠就發現，飼主手中拿著指甲剪，逗趣又直覺的反應讓許多飼主忍不住直呼，「我家的也是這樣子！」

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▲摩卡為了討食物放大絕賣萌。

聰明的摩卡只要看到指甲剪，就會自動變成「鱷魚模式」，雖然不會真的開咬，但會用盡生命的力氣抵抗，一秒收起前腳藏在身體底下，完全不留一點空隙。飼主Caolly Wu笑說，「因為牠速度實在太快了，我從來沒有在牠藏腳時剪到過指甲，只能趁睡著時偷剪個幾隻比較長的指甲。」

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▲▼摩卡形象崩壞的時候也沒在客氣。

Caolly Wu提到，摩卡會做出這種反應是小時候做過太多醫療，對於拉手和碰耳朵有陰影，「摩卡在還沒斷奶時就被丟棄了，那時還有一隻同胎狗哥哥，兩個全身都傷長蛆，連耳朵都有蛆跑出來，所以經過長時間清創引流，因為耳朵的引流管老是被牠甩掉，所以還要用鑷子撐開傷口，可惜傷口還是會沾黏，所以牠是沒有耳洞的」，所幸經過一段時間治療，身體已經康復。

▲剪指甲自動折手手。



馬麻也將影片分享出來之後，摩卡機靈的反應讓網友紛紛笑說，「邊剪邊餵點心了」、「剪指甲、洗澡、看醫生，是狗生三大地雷」、「先從牠忘了的腳開始，手就會長回來XD」、「聰明的米克斯」、「我家的也是，但送去給人剪超乖的，店員說因爲那裡不是牠的地盤」、「常帶去戶外跑一跑，指甲自然就會磨掉，我家的狗從來沒剪過指甲，指甲也比剪的還短」。