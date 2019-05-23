汪「腫瘤吃腦」被判死刑　她堅持樂觀陪伴…3月後奇蹟發生

▲虎虎乖巧接受治療，腫瘤竟然完全消失了。（圖／臉書粉絲專頁「搖尾巴 Wiggling Tail」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

10歲的米克斯「虎虎」2月底時突然流鼻血，一經診斷，竟然是鼻腔內長了一顆腫瘤，位置非常靠近腦部且已經末期，很快就將壓迫神經，當場被醫師建議進入安寧療程。儘管這個消息彷彿「被判死刑」，飼主謝安卻不願意放棄，樂觀面對、到處奔走求醫，3個月後汪汪奇蹟似地完全康復，讓她感動得貼文，「在死亡面前，軟弱無法救贖我們，但正面力量或許可以改寫命運。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲原本預計腫瘤會縮小1/3，沒想到完全消失。

▲謝安還為虎虎求平安符與籤詩。

謝安向《ETtoday寵物雲》提到，雖然腫瘤發現得早，但是位置很糟糕，很快就即將「吃穿腦殼」，「可能會失去視覺、嗅覺，或者頻繁癲癇致死甚至癱瘓，最後大多走上安樂死這條路。」虎虎流浪多年才被收編，還曾經輸血幫助其他病危的狗狗，如今卻又遭遇考驗，讓她一度埋怨命運太不公平，但是卻被姐姐的一席話點醒，決定保持正面、愉快的心境，成為毛孩最強大的支柱。

▲每周往返台北、台中接受放射線治療，都保持愉快的心情。

▲虎虎乖巧的模樣。

▲虎虎也湊到桌邊來聽諮詢。

謝安積極搜尋所有相關案例、治療方法與腫瘤權威，「短短的2個月內，我跑了6家、10幾次獸醫院，我的狗更上了手術台，進行全身麻醉8次，扎了10幾針。」她回憶，每一次諮詢、對話，都要重新聽見殘酷事實，承受著極大的壓力，卻不願意在毛孩面前表現出沮喪的模樣，原來，她多年前也曾經隻身帶著另一隻椎間盤突出的狗狗就醫，「如果我不能夠堅強地保護著牠們、讓牠們感到安心，那牠們將會受到更多的苦。」

▲虎虎接受治療時仍然非常穩定。

謝安與老公每周從台北開車到台中，帶著毛孩接受放射線治療，奇蹟竟然出現了。謝安看著斷層掃描的結果，卻完全不敢相信自己的雙眼，忍不住摀著臉流淚，「大部分的情況下，腫瘤會縮小1/3，但虎虎的卻都不見了，連醫師都說機率真的非常小。」

▲虎虎四次放療完成後，特別訂製蛋糕慶祝。

謝安相信「當你真心渴望一件事，全宇宙都會一起幫助你。」也很感謝老公耐心陪伴，以及懂事的毛孩治療期間如此乖巧、穩定，「壞東西最害怕正向、樂觀的心了，虎虎真的是金鋼狼！」她也表示，希望每一位飼主都能更細心、敏感地觀察寵物的異狀，「深入檢查或者忽略，往往是一念之間的事情，卻可能造成不可挽回的後果。」

▲希望虎虎繼續健健康康！

狗狗接受治療以後，身體狀況仍然良好，只需要每半年回診檢查即可，讓謝安感動地說，「仗還沒打完，但虎虎已是我們心中的best fighter！」她也提到，希望正在面對疾病的飼主，絕對不要輕易放棄，即使希望看似渺小，也必須一試，「用樂觀的心情和態度面對，才能夠用更多的勇氣與力量，陪伴孩子度過難關！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）



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