爸比苦練核心　被5KG橘貓跳背上「當坐騎」…狂抖2分鐘

▲滷蛋：爸比你在幹嘛呀？（圖／臉書粉絲專頁「老闆滷蛋來一顆」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

米克斯「滷蛋」個性黏人又調皮，這天牠突然被媽咪抱到爸比的背上，才發現原來奴才正在做瑜珈「棒式」苦練核心肌群。喵星人似乎也打算幫點忙，一臉認真地躺在上面「監督」，卻沒發現自己「5公斤」的體重讓奴才好吃力，狂抖不停。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲滷蛋圓圓的背影。

▲滷蛋個性黏人又調皮。

媽咪接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，當時兒子傻傻地躺在那裡2分鐘左右，「直到爸爸抖到不行，只好下來。」她也笑著說，滷蛋從小就像寶寶一樣，喜歡趴在奴才胸口睡覺，被移開也會不斷跑回原位，「但是牠現在快5公斤了，所以我半夜都會被壓得喘不過氣。」

▲玩逗貓棒玩到翻肚肚～

▲睏嘎併軌～

▲奴才知道「貓咪關不得」，只好處罰垃圾桶了。

媽咪也提到，當時在社團看見送養文，發現這孩子和自己生日竟然是同一天，母子似乎也因此有著奇妙的緣分，感情非常融洽，「有一次牠整晚都在玩垃圾桶，講都講不聽。我被吵醒之後很火大，一氣之下只好把『垃圾桶』關起來。」

▲滷蛋的可愛已經到達需要發傳單的程度了！

這張「喵皇監督」的照片被分享到臉書社團「愛貓聯盟」後，讓許多網友都笑翻，紛紛留言，「奴才心好累～」、「負重訓練！」、「奴才必備的健身器材」、「標題：朕的座騎」、「這樣訓練比較有效，貼心的主子」、「陪你訓練要懂得感謝呀！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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