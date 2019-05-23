兄妹玩累了「貼臉依偎睡著」　汪「最暖心笑容」融化網

▲兄妹玩累了，依偎在一起睡著。（圖／網友卓巧薇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

米克斯「頂叮」和哥哥李玄承的感情非常好，這天他們一起出去玩，到處跑跑跳跳，回程時累得一上車就睡著了。媽咪卓巧薇回頭，就看見兄妹倆互相依偎的畫面，汪汪臉上還浮現一抹超幸福的笑容，讓她當場融化，貼文分享，「看了好暖心！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲李玄承和頂叮時常抱在一起睡覺。

▲開心坐車的兄妹倆。

▲「頂叮」這個名字是哥哥取的。

卓巧薇接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，當天全家一起參加先生的國中同學會，孩子們一看見寬闊的戶外場地，就興奮地到處玩耍，把體力都耗盡了，「哥哥看見頂叮睡著，就趴在旁邊拍拍牠，後來自己也進入夢鄉。」她也表示，兄妹倆經常抱在一起睡覺，「我也超級愛這張照片！」

▲頂叮去年4月底來到家裡。

▲玄承一開始就很想照顧狗狗，也果真成為一位負責任的好哥哥。

▲出去玩好開心～

▲媽咪卓巧薇小時候就有飼養狗狗的經驗，深深了解毛孩陪伴成長的幸福。

卓巧薇提到，她小時候就有養狗的經驗，深深體會到成長過程有毛孩陪伴是多麼的幸福，因此去年4月底和玄承討論過後，就決定領養頂叮，「現在他的生活過得更開心了，每天都負責帶妹妹吃飯、上廁所。」她也笑著說到，汪汪有時候玩得太開心，就會不小心「出嘴咬人」，兄妹倆常常玩到又哭又笑，互動非常可愛。

▲感情超好的兄妹，連姿勢都很像！

▲快樂的頂叮。

▲膩在一起的兄妹倆。

▲有愛又幸福的一家人～

這張溫馨的照片被分享到「有點毛毛的」以後，已經吸引近8千讚數，許多網友都形容這是「最美畫面」，紛紛留言，「好有紀念價值的照片～」、「有些照片模仿得來，但這張很有愛的照片，模仿不來。」、「這是真愛！」、「狗狗的表情很像在微笑，好幸福。」、「可愛到融化的畫面～」、「2個可愛的寶貝，永遠幸福快樂，平安健康！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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