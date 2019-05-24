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世界在進步！紐西蘭承認動物「有意識」　美國偷狗判蹲10年苦牢

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（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲紐西蘭法律認定動物有意識，只要是造成動物痛苦的行為一律禁止。（圖／取自免費圖庫unsplash）

寵物小組／綜合報導

近期美國維吉尼亞州有位女飼主在遺囑交代要愛犬陪葬，導致活生生的狗狗慘遭安樂死為主人殉葬的慘劇，新聞一出也引來各界撻伐，動物保護觀念在近幾年越來越被重視，世界各國都在加緊制訂法律來保障動物權益，有幾項最新的有趣進展。

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紐西蘭是世界上動物福利最先進的國家之一，法律認定動物有自主意識，所有的動物所受的苦都應該被重視，禁止對動物採取任何殘忍或導致痛苦的行動，例如動物實驗、海洋捕鯨等等。

而在波蘭，法律規定任何人發現路上有被遺棄的貓狗，都必須立刻通知收容所，因此減少流浪動物的數量，也禁止各種針對品種貓狗的商業繁殖行為。而在美國維吉尼亞州，偷狗被視同綁架，是5級重罪，無論狗是否是品種名犬，最重可被判處10年監禁。

（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲波蘭法律禁止貓狗的商業繁殖。

另外，義大利是被認為是非常喜愛動物的國家，許多城市都立法保護動物，尤其在杜林，若狗飼主每天遛狗不足3次被抓到，最嚴重可被判處2萬元台幣罰款，此外為寵物染色也是被禁止的，這被視為是某種形式的虐待。

這些國家針對動物制定的法律規範，為了就是免除動物痛苦，而且牠們和人類一樣具有活在地球上的權利，是世界進步的重要象徵！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲義大利城市杜林法律規定，飼養狗狗每天必須散步至少3次。

關鍵字： 動物保護美國紐西蘭流浪狗

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