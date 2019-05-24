腳傷汪收編後竟拆門跑掉　好心情侶遭警告「再養就搬走」心超痛

▲達瑞文有一對特別的耳朵。（圖／臉書粉絲專頁「爆料公社」，下同）

寵物小組／綜合報導

一對好心情侶日前收編餵養了一段時間的流浪狗，沒想到狗狗卻把門拆了跑出去，好不容易找回來，卻把家裡破壞得更慘烈，連房東都來警告「再養下去就搬走」。這對情侶雖然非常愛狗狗，但在這樣的狀況下也不知如何是好，心痛發文「我家的狗狗沒辦法養了，我是個不負責任的主人！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

男飼主在臉書「爆廢公社二館」指出，狗狗名叫「達瑞文」，疑似遭到棄養才變成流浪狗，時常出沒在女友家附近，「常常看到牠，牠又很乖。所以每次陪女友回去都會順便餵牠！餵著、餵著.....只要牠聽到我女友車子的聲音，就會跑過來撒嬌，等我女友餵牠吃罐頭。」有天，女友發現狗狗的腳受傷了，帶去獸醫院檢查後得知，牠的腳疑似是被機車壓到，導致只能用3條腿走路。

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因為如此，他們決定把狗狗帶回家照顧，但沒想到狗狗卻把家門弄破一個大洞，還跑了出去，「女友邊找邊哭！最後在朋友的同事家樓下找到的。」2人找回狗狗後，回家修門、整理，以為隔天會好點，結果卻看到更慘烈的畫面，不僅門破得更徹底，床上、地板也是一片狼藉。

▲狗狗有天把門弄破後跑出家門。

▲隔天家裡被破壞得更嚴重。

▲家中一片狼藉。

▲地板亂糟糟。

▲床上也佈滿衛生紙。

「房東警告我說：再養下去就搬走～」男飼主只好跟女友討論，是不是等狗狗腳傷好了，就幫忙送養，或是送到流浪狗之家，「但是女友說：怕新主人不要牠又把牠丟掉......，流浪狗之家太多狗，我們家的狗狗又很怕生。」最後他心痛又無奈地道歉，「我很想養牠，但是現實不允許！我跟我女友真的很愛牠！但是我現在真的不知道該怎麼辦......。」

貼文過後也被轉載到「爆料公社」臉書粉絲專頁，網友們看了紛紛留言，「可以搬家，老話一句：牠的世界只有你們（有時間多帶牠去跑跑消耗體力、買一些耐咬的玩具給牠）」、「感覺牠需要一個比較大的環境」、「你是一個好主人，我是你，會搬家，給狗狗一個好環境」、「雖然我愛狗，但是這樣對房東損失非常大......」、「我是房東應該會氣暈！！！」、「空間不足、活動量不足量力而為吧！你們盡力了！」

▲狗狗很可愛，喜歡跟人撒嬌，因此飼主十分捨不得。

▲狗狗很可愛，喜歡跟人撒嬌，因此飼主十分捨不得。

狗是社交型動物，因此較難忍受長時間孤獨，也容易產生破壞、吠叫、亂便溺等「分離焦慮」症狀。這個被稱為「分離焦慮」的行為通常在主人離開的15分鐘內最為嚴重，之後驚恐發作的壓力會使牠們精疲力竭。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

除了踱步、抓門或嚎叫，有些狗狗也有可能將注意力轉向「破壞」東西上，牠們會把所有附有主人氣味的東西咬得碎碎爛爛，用以製造一個「充滿主人味道」的安全屏障，這會讓牠們安心很多。

對此，專家建議，盡速教導你的大小狗狗冷靜面對主人離家上班上課是個絕佳的辦法。最好讓牠習慣待在家裡某一塊固定的區域，並把這地方盡量弄得舒適些，擺一碗水、放個狗窩，再給幾個牠最愛的玩具。

用嬰兒圍籬把這個區域圍起來，這樣狗狗還是可以看到和聽到你，接著從幾分鐘開始慢慢加長你離開的時間，等到牠看起來適應得挺開心的，你就可以試著離開家門。這個步驟最重要的秘訣是「千萬不要表現出你很內疚」，不要露出一臉「爹地得出門了，要把你留下了……」這樣也會影響到狗狗的心情，讓牠們更加焦慮。

一步一步來，如果狗狗沒有因為短暫分離而產生焦慮的跡象，你就可以漸漸拉長離家的時間。要注意的是，當你回家時，別馬上彎下腰去拍拍或抱抱，只要說一聲「哈囉」就好，接著就將牠們留在原地，繼續你脫大衣、做雜事的動作，這會幫助牠們「獨立」。

此外，狗狗越累就越沒有「精力」去焦慮或破壞，所以你外出前可以帶牠去散散步、消耗體力，確保牠一回家倒頭就睡，完全沒空理你是不是要出門。如果狗狗有事可做，也比較能接受「孤單一狗」。飼主可以找一些能讓狗狗咬個不停的塑膠骨頭和玩具，那可以耗掉牠大半天的時間；或著打開收音機放音樂，也能幫助狗狗冷靜下來。

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