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領養狗狗患多齒症！「嘴裡塞爆70顆牙」　主人砸錢醫：一切都值得

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▲▼收養的大丹狗罹病有70顆牙 女主人砸錢醫治：很值得。（圖／翻攝自Mutts_and_guts臉書）

▲領養狗狗患多齒症，嘴裡塞爆70顆牙，主人砸錢醫「一切都值得。」（圖／翻攝自Mutts_and_guts臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

美國奧克拉荷馬州一名31歲女子拉特莉奇（Aurora Rutledge）日前收養了一隻大丹犬，但她卻發現這隻狗狗患有罕見的多齒症，嘴裡長了多達70顆的牙齒，為此她不惜花費770美元（約24000元新台幣）替狗狗治療。她事後笑說，每次狗狗緊貼自己撒嬌時，她就覺得一切付出都是值得的。

綜合媒體報導，拉特莉奇在奧克拉荷馬州經營酒吧，今天三月她領養了一隻被遺棄的1歲大丹犬洛基（Loki），隨後她就帶洛基到獸醫院進行例行檢查，但醫師卻告訴她，洛基患有罕見的多齒症，嘴裡長有70顆牙齒，比正常情況多了28顆，可能是小時候沒有成功「換牙」。

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▲▼收養的大丹狗罹病有70顆牙 女主人砸錢醫治：很值得。（圖／翻攝自Mutts_and_guts臉書）

▲洛基手術後剩下49顆牙齒，但仍然比正常多出了7顆。（圖／翻攝自Mutts_and_guts臉書）

根據了解，多齒症是一種基因異常疾病，洛基的情況也比較極端且嚴重。拉特莉奇考量洛基未來的健康及飲食問題後，決定花費770美元請獸醫進行手術，最終拔除了21顆冗牙、剩下49顆，但仍比正常多出7顆。

▲▼收養的大丹狗罹病有70顆牙 女主人砸錢醫治：很值得。（圖／翻攝自Mutts_and_guts臉書）

▲洛基目前已經能從流質食物，漸漸改吃一些比較硬的狗糧了。（圖／翻攝自Mutts_and_guts臉書）

拉特莉奇透露，洛基結束手術回家後，嘴巴傷口處仍不斷流血，灑得屋內四處都是血跡，必須按時服藥才能緩和，所幸經過她的細心照料後，洛基現在已經能從流質食物，漸漸改吃較硬的狗糧了。

拉特莉奇笑說，儘管治療洛基花了一筆不小的手術費，但每次看著牠緊貼著自己撒嬌時，她就覺得一切都努力都是值得的。她也強調，其實收養「受難狗狗」非常不容易，極有可能要付出一筆費用作為治療，但她仍希望大家可以領養代替購買，並給動物一個更好的生活環境及照顧。

關鍵字： 狗狗汪星人毛小孩大丹犬多齒症

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