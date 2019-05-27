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主人過世...200kg胖豬豬「大矮」每天躺在遺照前相伴！暖舉讓家人淚流

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▲肥豬大矮躺遺照前相伴。（圖／翻攝自泰國網臉書）

▲胖豬大矮躺主人遺照前相伴。（圖／翻攝自泰國網臉書）

記者曾羿翔／綜合報導

泰國近日有一隻名叫「大矮」的胖豬在網路引起討論，因為牠相當重感情，主人死後都在靈堂前守著，讓其他家人看了都很感動。逝世主人的妻子透露，大矮的個性很溫順，「每次我與老公坐在一起時，大矮都會跑來擠在我們2人的中間，之後我會繼續照顧大矮，我們一家人都很愛牠」。

綜合泰媒報導，大矮由巴真府甲民武里縣當地一戶人家所飼養，原本是由61歲的一家之主阿能所養，但阿能卻在本月23日過世。從畫面可以看到，大矮彷彿已知道主人永遠不會回來了，憂傷地躺在阿能的遺照前。

▲肥豬大矮躺遺照前相伴。（圖／翻攝自泰國網臉書）

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▲大矮今年5歲重達200公斤。（圖／翻攝自泰國網臉書）

報導也指出，大矮是女生，今年5歲重達200公斤，牠的暖舉讓來參加喪禮的親友看了很感動。阿能57歲的妻子卡瑟透露，大矮與她老公的淵源頗深，每到傍晚時，大矮都會跑到丈夫的棺木前躺下，並在周圍徘徊哪也不去。

卡瑟還說，5年前，阿能在洽圖洽公園(Chatuchak Park)以6,000泰銖買下了當時還是小豬仔的大矮，回家後便開始放養，還讓牠與狗狗一起玩，現在大矮已經變成了一隻大肥豬，大矮的個性很溫順且喜歡安靜的環境，「每次我與老公坐在一起時，大矮都會跑來擠在我們2人的中間，之後我會代替老公繼續照顧大矮，因為我們一家人都很愛牠」。
 

關鍵字： 遺照東南亞要聞

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