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合照意外偵測到！　鼠寶狂換14張臉「直接崩壞成新物種」

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記者何睿宜／台北報導

社交應用軟體Snapchat近來因為內建嬰兒臉、性別轉換的影像濾鏡爆紅，飼主李艾倫日前就拿來和愛鼠「肥」合照，意外發現竟然連牠的小臉蛋都偵測得到，因此錄下一段鼠寶瘋狂換臉的影片。肥一下變成漫畫臉，一下變成小眼睛，可愛又搞笑的模樣把網友們都逗樂了。

▲合照意外偵測到！　鼠寶狂換14張臉「直接崩壞成新物種」。（圖／飼主李艾倫提供）

▲肥玩換臉濾鏡。（圖／飼主李艾倫提供）

▲合照意外偵測到！　鼠寶狂換14張臉「直接崩壞成新物種」。（圖／飼主李艾倫提供）

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▲小眼睛讓網友笑翻。（圖／飼主李艾倫提供）

李艾倫受訪時表示，會開始讓肥玩Snapchat是因為想跟牠一起拍照，「然後意外的發現可以感應到牠的臉。」影片中，肥的黑豆眼變成趣味的漫畫眼，慧黠地左右轉動；接著還有敷面膜、寶寶臉、戴眼鏡、西瓜皮髮型、愛心唇印、大嘴巴、迷你小眼等等，總共換了約14種臉。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲合照意外偵測到！　鼠寶狂換14張臉「直接崩壞成新物種」。（圖／飼主李艾倫提供）

▲眼鏡造型和西瓜皮造型頗受好評。（圖／飼主李艾倫提供）

▲合照意外偵測到！　鼠寶狂換14張臉「直接崩壞成新物種」。（圖／飼主李艾倫提供）

▲加上狗狗耳朵和鼻子也很可愛。（圖／飼主李艾倫提供）

網友們看了紛紛留言笑說，「牠好無奈」、「鼠鼠表示麻麻別再玩我了」、「笑到黑菇（閩南語，指笑到喘不過氣）」、「好乖好配合唷已羨慕」、「西瓜皮髮型超可愛」、「崩壞」、「直接變新物種了」、「迷你小眼睛的鼠鼠我笑到並軌」、「居然偵測得到！！好可愛。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲合照意外偵測到！　鼠寶狂換14張臉「直接崩壞成新物種」。（圖／飼主李艾倫提供）

▲肥的生活。（圖／飼主李艾倫提供）

▲合照意外偵測到！　鼠寶狂換14張臉「直接崩壞成新物種」。（圖／飼主李艾倫提供）

▲肥目前1歲10個月大。（圖／飼主李艾倫提供）

▲合照意外偵測到！　鼠寶狂換14張臉「直接崩壞成新物種」。（圖／飼主李艾倫提供）

▲肥「當機」的時候任主人抓在手上也不會反抗，非常乖巧。（圖／飼主李艾倫提供）

值得注意的是，鼠寶們繁殖力強，合籠飼養容易產生短時間內繁殖過多，導致飼主無力負擔甚至棄養的狀況。另外有的倉鼠有較強地域性，合籠飼養極可能競爭打架，弱勢鼠精神壓力大、營養不良，甚至受攻擊導致重傷或死亡，因此建議採「一鼠一籠」飼養，保護鼠寶的安全也避免繁殖問題。

▲合照意外偵測到！　鼠寶狂換14張臉「直接崩壞成新物種」。（圖／飼主李艾倫提供）

▲肥幸福的睡臉。（圖／飼主李艾倫提供）

▼更多精彩影音。

關鍵字： Snapchat黃金鼠換臉app濾鏡

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