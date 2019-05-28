養我們！奶音萌貓蹭腿求喝奶　身後「仙氣小跟班」驚呆情侶

▲奶貓大聲喵叫找人討喝奶。（圖／翻攝自Love Meow，下同）

寵物小組／綜合報導

找對人求救！美國西維吉尼亞州一對情侶日前在自家的庭院發現不速之客，一隻奶貓在草地上大聲喵叫，看到有人走近馬上蹭腿討喝奶。當他們將貓咪抱起正要離開，突然聽到不遠處傳來小爪子的啪​​躂聲，另一隻同胎的的仙氣小貓跟著爬過來，讓他們又驚又喜，「原來牠是帶著弟弟來求救的啊！」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲就在漢娜抱起小貓要回到室內，不遠處出現另一隻同胎的仙氣小貓跑來跟著求包養。



救下小貓的漢娜表示，當時男友正在戶外，突然看到一隻小貓從旁邊的小巷跑到他面前大聲喵喵叫，「奶貓的身上被泥土和跳蚤覆蓋，看起來又餓又累，簡直是一團糟。」當他們要將貓咪抱進室內，才發現還有一隻小貓跟著爬了過來，著急的揮動四肢，發出微弱的叫聲彷彿在說，「等等～還有我啊～」。

▲小貓們洗完澡吃飽飯，被摸的時候會發出療癒的呼嚕聲。



漢娜將小貓分別取名為雅拉跟席恩，幫牠們洗澡去除身上的跳蚤，提供一些食物和溫暖的床。貓姐姐雅拉很快的就恢復精神，但席恩變得昏昏欲睡，也不愛進食，漢娜細心照顧了整個晚上，每隔幾分鐘就會在牠牙齦上塗抹嬰兒肉泥，這才順利從鬼門關走回來。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲小貓們現在還有專屬的狗保姆照顧。



現在2隻小貓都已經恢復精神，只要看到奶瓶就知道要吃飯了，不停放聲大喊，急著要題飽肚子，同時也多了一名狗保姆布魯斯的守護，準備開始度過牠們幸福的家貓生活。

更多精彩影音：