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養到百變怪！「謎樣生物」睡到皺鼻吐舌　真面目驚呆3萬人

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▲▼養到百變怪！「謎樣生物」睡到皺鼻吐舌　大眼萌照驚呆3萬人。（圖／翻攝自Twitter:1085aaa）

▲狗狗睡到皺鼻吐舌頭。（圖／翻攝自Twitter:1085aaa，下同

寵物小組／綜合報導

睡到連五官都歪了！日本一名飼主日前分享自家飼養著一隻「百變怪」，這天牠睡在籠子裡面，頭靠著鐵絲把鼻子擠得皺巴巴，雙眼緊閉吐出舌頭，讓人看不出來是什麼生物，直到飼主貼出狗狗平日的生活照，立馬驚呆3萬多名網友。

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▲▼養到百變怪！「謎樣生物」睡到皺鼻吐舌　大眼萌照驚呆3萬人。（圖／翻攝自Twitter:1085aaa）

▲這隻百變怪的真面目是隻混種吉娃娃。

飼主經常在推特上分享自家愛犬的日常點滴，可以看到，這隻混種吉娃娃從幼年時期的各個階段開始，外型都會有變化，小時候有著無辜的臉龐，成犬之後有著直挺的耳朵和有神的大眼，到年紀更大了，身材逐漸橫向發展，造型也改成俐落短毛，圓滾滾的身體跟整齊的圓臉，看起來像是一隻博美犬。

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▲▼養到百變怪！「謎樣生物」睡到皺鼻吐舌　大眼萌照驚呆3萬人。（圖／翻攝自Twitter:1085aaa）

▲狗狗年紀大了，身材也變得圓滾滾。

而這次狗狗的睡姿超崩壞，直接把五官「集中管理」，讓許多網友看完紛紛留言笑說，「這是什麼生物...」、「這確定是同一隻嗎」、「送去洗澡的時候被偷掉包吧」、「這裡有擅長凹陷的朋友」、「鼻子太重，幫忙挺一下？」、「第一眼看以為是隻小豬」、「傳奇的狗狗臉孔」、「最強易容術」。

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關鍵字： 百變怪謎樣生物皺鼻萌照

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