ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

遊奈良別摸小鹿！「沾人類氣味」就會被媽媽拋棄　獸醫：攸關性命請遠遠守護

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲奈良鹿。（示意圖／達志影像）

▲許多遊客喜歡到奈良和鹿互動。（示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

日本著名觀光景點奈良公園每年吸引許多遊客到當地「餵鹿」、「和鹿合照」，由於母鹿生產高峰期將至，當地保育團體在推特（Twitter）呼籲遊客不要觸摸小鹿，因為一旦小鹿沾染人類的氣味，母鹿就不再照顧牠了。該則推特引起超過11萬次分享，也有熱心的網友翻譯成多國語言轉發提醒其他人。

每年的6月左右是奈良鹿生產的高峰期，由於遊客持續增加，當地的保育團體「奈良鹿愛護會」24日特別呼籲民眾「千萬不要觸碰小鹿，只要小鹿沾染到人類的氣味，母鹿就不再餵養牠，失去母鹿的小鹿很快就會變得虛弱、活不下去了」。

請繼續往下閱讀...

▲▼「奈良鹿愛護會」呼籲遊客在母鹿生產期不要觸摸小鹿，否則母鹿可能會遺棄小鹿，導致死亡。（圖／翻攝自Twitter／nara_aigokai）

▲一旦小鹿沾染到人類氣味，母鹿就不願意餵養牠，導致小鹿死亡。（圖／翻攝自Twitter／nara_aigokai）

該則推文引起網友熱烈迴響，截至目前已超過11萬人轉推，其中有許多網友甚至將原文翻譯成中、韓、英等多國語言分享，希望可以傳達給更多的民眾。

根據《NHK》報導，「奈良鹿愛護會」的獸醫師丸子理恵表示，他很驚訝網友的反應比預期來的熱烈，也明白小鹿很可愛，所以許多人很想靠近或拍照，不過這攸關小鹿的性命，希望民眾遠遠看著、守護著牠們就好。

近年來屢屢傳出鹿攻擊人的事件，除了因為來看鹿的旅客增加，其中一個原因是奈良鹿已經習慣和人們互動、討仙貝吃，不過一旦旅客「玩弄、欺騙」鹿群，作勢給仙貝又收回不餵食，就會引起鹿的憤怒甚至攻擊。

關鍵字： 奈良鹿日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／父母班機險出事「14歲貓同時猝死」　她聽神明一..

玩到全身泥巴！黃金變黑金「躲巷口不敢回家」：媽媽別..

遇見藍眼異形！醫嘆：嚴重肺炎快死了…他拚命灌愛養出..

怎麼買那麼久...乖巧汪坐腳踏墊等主人　2千人見牠..

散步巧遇美容師　西施犬「驚恐瞪大眼」：夭壽你怎麼在..

16歲橘貓霸氣擊退2飢餓郊狼　女主人目睹嚇怕：差點..

出遊買紀念品…卻看上要被安樂死的狗　20分鐘後變1..

狂男衝餐廳鬧事揚言「殺警犬」　警察只好「放狗咬人」

10點還不起床？　奴才被黑道喵「暴打討早餐」：我到..

兩貓隔窗相望2個月～流浪小橘老被大貓打　通訊行心疼..

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網..

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

使命必達！大黃化身小僕人幫拿酒 主人「1指令」秒跳..

真貓真事！塞乃喵演出插畫精髓　 輕聲呼喊飼主：來看..

跟著主人衝浪！怕水阿金愛上游泳　潛入湖底...髮絲..

汪陶醉坐搖搖車…全場牠最High　一旁弟弟笑容逐漸..

爸吃飯被盯哨...餵「雞肉」打發 汪姐看妹爽嚼空氣..

4柴躲貓貓當鬼找了好久找嘸人　瘋狂繞圈圈「鼻子壞掉..

母女開心玩球...後方爸自彈自唱　對下體彈吉他....

橘貓聽「拍床暗號」秒現身討摸 塞乃模樣網嫉妒：別..

自願當頭燈？孔雀直撲行進中汽車　嚇歪駕駛還肇事逃逸

失明奶貓被媽媽棄養…眼球全灰宛如幽靈　主人就是愛這..

遊奈良別摸小鹿！「沾人類氣味」就會被媽媽拋棄　獸醫..

19歲少女懶到餓死1隻狗　另2隻只剩皮包骨走不動路

影／太平島巨龜「導航」失效爬向內陸　海巡官兵送回海

厭世月月鼻孔塞水碗！狂吐泡泡「練憋氣」　網笑歪：二..

牠不是動物是家人！收容所浪汪陪同上課　激發孩童尊重..

利用完當垃圾丟！四肢變形、毛髮打結　白貴賓遭非法繁..

2汪爽坐乾媽車不走　親媽「車外大吼」無用：明天去辦..

小黑汪坐書桌前苦惱：這題怎麼算...　「無辜臉回眸..

不斷更新／林祖傑陽春砲炸裂　7局統一5：2兄弟

別人說話超白目！專家教「這樣做」怒氣秒消...你也..

黃捷收恐嚇信地址「中國高雄」：我怕的是統戰侵略民主

王淨「日文全忘光」流落街頭　大啖美食被虧是吃貨

減稅紅包真的有感！超過300萬申報戶可領退稅　超過..

楊晴自爆暗戀籃球隊隊長　空窗5年媽拿照片逼「相親」

鄭世雲行程忙翻「放棄名校」退學　經紀公司證實：他無..

法網／不敵歐洲聯軍　詹家姐妹無緣16強

本田圭佑出1萬日圓「招徒弟」　條件是：真心想拿世界..

自願當頭燈？孔雀直撲行進中汽車　嚇歪駕駛還肇事逃逸

寵物動物熱門新聞

14歲老貓突猝死　巧合讓她淚崩

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

異形貓快死…他拚命灌愛養出「絕..

萌汪坐腳踏墊等主人「職業饋桃」

散步遇美容師　汪驚恐瞪大眼爆笑

16歲橘貓擊退郊狼　女主人目睹..

買紀念品卻看上要被安樂死的狗

狂男衝餐廳鬧事　警「放狗咬人」

10點還在睡？奴才被喵暴打討早..

貓隔窗相望2個月　通訊行心疼收..

瀕死奶貓蹭腿　帶著小跟班求包養

這坨竟然是生物！獸醫開挖救出小..

走失汪嗑半包飼料　他PO文找飼..

登山客遇碰瓷貓　牠爬起緊追臥倒

讀者迴響

熱門新聞

14歲老貓突猝死　巧合讓她淚崩

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

異形貓快死…他拚命灌愛養出「絕..

萌汪坐腳踏墊等主人「職業饋桃」

散步遇美容師　汪驚恐瞪大眼爆笑

16歲橘貓擊退郊狼　女主人目睹..

買紀念品卻看上要被安樂死的狗

狂男衝餐廳鬧事　警「放狗咬人」

10點還在睡？奴才被喵暴打討早..

貓隔窗相望2個月　通訊行心疼收..

瀕死奶貓蹭腿　帶著小跟班求包養

這坨竟然是生物！獸醫開挖救出小..

走失汪嗑半包飼料　他PO文找飼..

登山客遇碰瓷貓　牠爬起緊追臥倒

4歲黑柴被雷聲嚇「7樓墜地身亡..

最新影片

更多

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網笑：一看就是癮君子

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

使命必達！大黃化身小僕人幫拿酒 主人「1指令」秒跳起...網驚：太有才

真貓真事！塞乃喵演出插畫精髓　 輕聲呼喊飼主：來看我吃飯～

跟著主人衝浪！怕水阿金愛上游泳　潛入湖底...髮絲散發「仙氣粉紅光」

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面