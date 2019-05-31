遊奈良別摸小鹿！「沾人類氣味」就會被媽媽拋棄　獸醫：攸關性命請遠遠守護

▲許多遊客喜歡到奈良和鹿互動。（示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

日本著名觀光景點奈良公園每年吸引許多遊客到當地「餵鹿」、「和鹿合照」，由於母鹿生產高峰期將至，當地保育團體在推特（Twitter）呼籲遊客不要觸摸小鹿，因為一旦小鹿沾染人類的氣味，母鹿就不再照顧牠了。該則推特引起超過11萬次分享，也有熱心的網友翻譯成多國語言轉發提醒其他人。

每年的6月左右是奈良鹿生產的高峰期，由於遊客持續增加，當地的保育團體「奈良鹿愛護會」24日特別呼籲民眾「千萬不要觸碰小鹿，只要小鹿沾染到人類的氣味，母鹿就不再餵養牠，失去母鹿的小鹿很快就會變得虛弱、活不下去了」。

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▲一旦小鹿沾染到人類氣味，母鹿就不願意餵養牠，導致小鹿死亡。（圖／翻攝自Twitter／nara_aigokai）

該則推文引起網友熱烈迴響，截至目前已超過11萬人轉推，其中有許多網友甚至將原文翻譯成中、韓、英等多國語言分享，希望可以傳達給更多的民眾。

根據《NHK》報導，「奈良鹿愛護會」的獸醫師丸子理恵表示，他很驚訝網友的反應比預期來的熱烈，也明白小鹿很可愛，所以許多人很想靠近或拍照，不過這攸關小鹿的性命，希望民眾遠遠看著、守護著牠們就好。

近年來屢屢傳出鹿攻擊人的事件，除了因為來看鹿的旅客增加，其中一個原因是奈良鹿已經習慣和人們互動、討仙貝吃，不過一旦旅客「玩弄、欺騙」鹿群，作勢給仙貝又收回不餵食，就會引起鹿的憤怒甚至攻擊。