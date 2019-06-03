下樓突然被肥臀壓倒！　米克斯抱浣熊躺平眼神死：放..開..偶

▲浣熊下樓梯突然抱緊狗狗。（圖／LovelyDog可愛粉專授權提供，下同）



寵物小組／綜合報導

感情好到連下樓梯都要愛的抱抱！飼主雷夢家裡養了一隻浣熊「七寶」和一隻4個月大的米克斯「可愛」。這天馬麻要帶牠們外出放風，才剛下樓，七寶就突然轉頭抱緊可愛，肥臀撲倒後狂舔，讓牠當場躺平眼神死，無奈的神情逗樂許多人。

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▲可愛的睡臉超萌～

飼主雷夢家裡總共飼養1狗1浣熊和3隻蜜袋鼯，其中4歲的浣熊和可愛感情最好，常常玩在一起，體型比較大隻的七寶常常把狗撲倒，像是抱著心愛的夥伴又舔又蹭。但飼主提到，其實剛把可愛帶回家時七寶很生氣，「後來是因為用食物收買七寶，讓牠降低對可愛的戒心，因為可愛有得吃、七寶也有得吃，長久下來就成為吃貨好朋友。」

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▲浣熊七寶各種撲倒XD

許多網友看完紛紛被牠們的好感情融化，留言笑說，「這愛太濃烈了」、「怎麼覺得狗狗超級無奈」、「快窒息的愛～」、「怎麼覺得有一隻是被霸王硬上弓」、「堅持不下樓XD」、「狗狗直接被體重壓制」。

畫面雖然可愛，但飼主提醒，因為浣熊的力氣普遍比小狗大，所以讓牠們玩的時候都會特別注意，不要讓七寶抱太大力以免傷到可愛。此外，浣熊其實是非常有個性、野性又強的動物，並不像外表這樣毛茸茸看起來很無害，若是有網友想飼養浣熊，一定要慎重考慮。

可愛：我們會一直相親相愛的。 #抱好抱緊 #我們是要出門玩的啦 #別再抱了 #光走樓梯就走了10分鐘 由 Lovely。Dog•可愛• 發佈於 2019年6月2日 星期日

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