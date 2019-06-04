ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

鴨鴨迷路警察暖救援！手持「大箭頭」指方向　網笑翻：是大案件沒錯

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

實習記者陳妙津／綜合報導

日本網友近日上傳一段短片，兩名交通警察彎腰半蹲，細心地引導著鴨鴨們過馬路，而鴨鴨們則一擺一擺地走著，還不時脫線迷失方向，讓警察時不時伸手推一把，有趣景象也讓路人紛紛駐足圍拍。短片PO網後，短短2天便有78.2萬人按讚，28.3萬人轉推，紛紛留言直呼「超萌！」

▲▼日本交警看到鴨鴨們迷路，暖心指路被拍下，超萌畫面讓網友都覺得療癒。（圖／翻攝自推特／@ sibaken_games）

▲日本交警看到鴨鴨們迷路，暖心指路被拍下，超萌畫面讓網友都覺得療癒。（圖／翻攝自推特／@ sibaken_games）

請繼續往下閱讀...

網友@ sibaken_games在日本北海道看到警察機動隊的車輛，一旁民眾議論紛紛，原以為有什麼大案件，沒想到湊近一看卻看到一隻母鴨領著一群小鴨，彷彿是迷路一般，呆呆地徘徊在路旁，而兩名交通警察則半蹲彎腰，細心引導一群迷路鴨鴨們過馬路，畫面暖心又有趣。

▲▼日本交警看到鴨鴨們迷路，暖心指路被拍下，超萌畫面讓網友都覺得療癒。（圖／翻攝自推特／@ sibaken_games）

▲鴨鴨有時還會迷失方向，警察還細心伸手輕推引導。（圖／翻攝自推特／@ sibaken_games）

仔細一看，其中一名警察手上還拿著大大的紅色指示牌，也會在鴨媽媽再度迷失方向時，不時伸手推一把引導，而一旁民眾似乎也被這個景象萌翻，紛紛拿起手機拍下暖心一幕。

這則27秒的小短片在2日被PO網上傳，短短2天便有78.2萬人按讚，28.3萬人轉推，還有2千多人紛紛留言回覆，「由警察做的正確方向指引哈哈」、「超可愛」、「警察好像滿常幫鴨子過馬路的」、「希望世界充滿這種新聞」、「季節搬家？」「是大案件沒錯哈哈」。

關鍵字： 日本北海道鴨子日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

柴犬失蹤還不到1天　找到「整坨皮毛、內臟」被丟路邊

影／睡覺狂被狗擠　奴才特製小床給牠...結局讓19..

影／高中畢業起認養33隻浪浪！他遭鄰居抱怨搬家8次..

每次生氣都罵狗這句！　鄰居阿姨嚇壞：放出來前要通知..

影／海關犬上班緊張！找訓犬員蹭腿撒嬌　隔壁老鳥這反..

混血二哈一碰水就「石化頂摳摳」　眼前狂轉狗生跑馬燈

地鐵規定「狗要裝袋子」　她請出IKEA神袋一秒通關

玩到全身泥巴！黃金變黑金「躲巷口不敢回家」：媽媽別..

狗雄救美！小小汪見媽卡廁所太久　秒「踹門救人」笑翻..

上班前驚見客廳毛孩們「穿黑襪問好」　她秒崩潰：我提..

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接..

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網..

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買..

嫌醜...「猴臉貓」出生2天被丟棄如今FB粉絲9千..

雞腿姐弟實測希露弟弟最愛誰 結局超傻眼！牠們都選「..

哥哥假日賴床！柴柴尿意衝腦門　電風扇前抬腿「洩洪」..

「巨大精靈貓」霸氣外表有反差萌 個性溫柔超愛撒嬌..

未成年柴夢到騎歐兜麥飆車 手手狂轉：油門給它催下去

法鬥忘情「舌吻魚缸」媽傻爆眼！ 張嘴想咬魚.....

第一次見面就索吻！收容所員工愛上牠　傳親密照說服男..

傷重浪犬闖入家　暖心柴「把狗窩讓給牠」站門外守護

歐告「煞車不及」高速衝撞姐姐　用嘴攙扶下秒竟飛奔逃..

鴨鴨迷路警察暖救援！手持「大箭頭」指方向　網笑翻：..

黑麻糬出門散步！大媽酸「養這個會被笑」伸手大力戳3..

蛇類現蹤高峰期！半年捕捉千次　動保推2概念：其實牠..

超暖心！　小墾丁「鳥巢營」復育領角鴞棲息地

77歲老太太睡夢中遭「巨響」驚醒　 一開門嚇傻....

帶愛貓陪送貨卻遇火災　在財物和貓咪之間…他選了不後..

地鐵規定「狗要裝袋子」　她請出IKEA神袋一秒通關

西洋棋躺抽屜50年沒人管！竟是價值4千萬珍品「有8..

下背痛到無法走路...竟是腫瘤　沒抽菸「骨、肝、肺..

麥克風小天王蘇友謙自首吸毒後淚崩！　壓力大「我真的..

HOT・Stuff／泰國3泳裝牌款款是戰袍！遮肉神..

Skoda小改款Superb深港澳國際車展亮相　台..

上路注意！不讓救護車「致人死亡」　7/1起重罰9萬..

汐止福德一路8機車遭撞整排倒！肇事駕駛溜了...女..

單親父「曾選2次里長」！好心接他同住...逆子卻狠..

老闆曝不賣「深色棺材」原因　臨時工幫亡夫挑棺害怕說..

雷神索爾宣布「暫退好萊塢」　粉絲聽完原因哭了：好好..

寵物動物熱門新聞

柴犬失蹤未1天　找到剩皮毛內臟

奴才特製小床給汪　結局讓網笑歪

認養33隻浪浪　動保員開門超驚..

每次生氣都罵狗這句！把鄰居嚇壞

海關犬蹭腿撒嬌　隔壁老鳥汪睡翻

混血二哈一碰水就石化「頂摳摳」

地鐵規定狗要裝袋　IKEA神袋..

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

小狗見媽卡廁所太久　秒踹門救人

上班前驚見客廳毛孩穿黑襪問好　..

婦人睡夢中遭「巨響」驚醒　 一..

緝毒犬值勤「嘴饞」偷吃2根薯條

約好下班餵飯　浪貓守陽台外整晚

才撕開零食包裝...　聖上大崩..

讀者迴響

熱門新聞

柴犬失蹤未1天　找到剩皮毛內臟

奴才特製小床給汪　結局讓網笑歪

認養33隻浪浪　動保員開門超驚..

每次生氣都罵狗這句！把鄰居嚇壞

海關犬蹭腿撒嬌　隔壁老鳥汪睡翻

混血二哈一碰水就石化「頂摳摳」

地鐵規定狗要裝袋　IKEA神袋..

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

小狗見媽卡廁所太久　秒踹門救人

上班前驚見客廳毛孩穿黑襪問好　..

婦人睡夢中遭「巨響」驚醒　 一..

緝毒犬值勤「嘴饞」偷吃2根薯條

約好下班餵飯　浪貓守陽台外整晚

才撕開零食包裝...　聖上大崩..

阿金怕剪指甲　美容師一招牠秒睡

最新影片

更多

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接崩壞成新物種

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網笑：一看就是癮君子

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

嫌醜...「猴臉貓」出生2天被丟棄如今FB粉絲9千多！成了網路明星

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面