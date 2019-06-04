鴨鴨迷路警察暖救援！手持「大箭頭」指方向　網笑翻：是大案件沒錯

實習記者陳妙津／綜合報導

日本網友近日上傳一段短片，兩名交通警察彎腰半蹲，細心地引導著鴨鴨們過馬路，而鴨鴨們則一擺一擺地走著，還不時脫線迷失方向，讓警察時不時伸手推一把，有趣景象也讓路人紛紛駐足圍拍。短片PO網後，短短2天便有78.2萬人按讚，28.3萬人轉推，紛紛留言直呼「超萌！」

▲日本交警看到鴨鴨們迷路，暖心指路被拍下，超萌畫面讓網友都覺得療癒。（圖／翻攝自推特／@ sibaken_games）



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網友@ sibaken_games在日本北海道看到警察機動隊的車輛，一旁民眾議論紛紛，原以為有什麼大案件，沒想到湊近一看卻看到一隻母鴨領著一群小鴨，彷彿是迷路一般，呆呆地徘徊在路旁，而兩名交通警察則半蹲彎腰，細心引導一群迷路鴨鴨們過馬路，畫面暖心又有趣。

▲鴨鴨有時還會迷失方向，警察還細心伸手輕推引導。（圖／翻攝自推特／@ sibaken_games）



仔細一看，其中一名警察手上還拿著大大的紅色指示牌，也會在鴨媽媽再度迷失方向時，不時伸手推一把引導，而一旁民眾似乎也被這個景象萌翻，紛紛拿起手機拍下暖心一幕。

這則27秒的小短片在2日被PO網上傳，短短2天便有78.2萬人按讚，28.3萬人轉推，還有2千多人紛紛留言回覆，「由警察做的正確方向指引哈哈」、「超可愛」、「警察好像滿常幫鴨子過馬路的」、「希望世界充滿這種新聞」、「季節搬家？」「是大案件沒錯哈哈」。