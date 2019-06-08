攀木蜥蜴被蜘蛛網捕獲！　「嘴角傷痕」揭真兇可能另有其人

▲攀木蜥蜴被蜘蛛網捕獲。（圖／網友Hsnufox Lee授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

「蜘蛛真的可以抓到攀蜥啊……！！」網友Hsnufox Lee日前在大屯山目睹稀奇一幕，只見一隻攀木蜥蜴被纏在蜘蛛網上動彈不得，一旁的蜘蛛則準備大啖眼前這比自己大上好幾倍的「獵物」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲拍攝時，蜥蜴無力扭動，尚未完全死亡。（圖／網友Hsnufox Lee授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Hsnufox Lee將照片分享到臉書社團「兩棲爬行動物研究小站（Herpetologist Chat）」，並表示，拍攝時攀蜥尚未完全死亡，有無力扭動行為。他觀察後也發現，蜥蜴背面照左後腳靠身體地方已經有個小洞，可能就是蜘蛛啃出來的。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲放大後可以看到蜥蜴後腳近身體處有傷口。（圖／網友Hsnufox Lee授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網友們看到這樣的畫面，紛紛留言，「蛛網韌性真強」、「太強大了」、「我以為人面蜘蛛可以捕，這個比較小型的也可以捕到攀蜥真厲害」、「曾經看過人面蜘蛛網上，有一隻諸羅樹蛙」、「之前是有看過照片，抓到綠繡眼！」

▲蜥蜴嘴角有出血傷口，網友認為可能是人為造成。（圖／網友Hsnufox Lee授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不過，照此蜘蛛的體型與蛛網強度來看，能撈住攀木蜥蜴似乎有點超出預期。因此，也有網友認為，真相可能是蜥蜴受傷後掉到蛛網上，甚或是被人蓄意放上去的，「屍體被丟上去的」、「嘴角有出血傷口，應該是人類傷害的行為，再丟到網子上面的拍攝。」

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