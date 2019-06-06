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跟葉子老師DIY寵物粽　資深獸醫陳正倫傳授健康「訣竅」沒負擔

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寵物小組／綜合報導

每逢佳節，寵物生活達人葉子老師都會用健康食材為自己養的毛孩製作餐點，中秋節有寵物月餅、萬聖節有南瓜盅，就連端午節也有專屬寵物的粽子。因此《東森寵物雲商店》今天(6日)特別邀請葉子老師來到新莊門市，教毛家長們如何製作健康的寵物粽！

【粽大獎】創意粽

食材：雞腿肉、鮭魚、鵪鶉蛋、紅蘿蔔、花椰菜、鮮菇、雞肉鬆、枸杞、十穀米

其他材料：粽葉2片、棉繩適當長度、彩帶一條

▲▼跟葉子老師DIY寵物粽　資深獸醫陳正倫教你「訣竅」健康沒負擔。（圖／東森寵物雲新莊旗艦店提供）

做法：
1. 先將十穀米浸泡30分鐘，然後煮熟備用
2. 先將粽葉洗淨，下水煮10分鐘後撈起備用
3. 將鵪鶉蛋白蛋黃分開
4. 雞腿、鮭魚、紅蘿蔔、花椰菜、鮮菇切丁，與枸杞一同再放入電鍋蒸熟
5 上述食材與雞肉鬆、十穀米一起攪拌均勻
6. 開始包粽子囉！

▲▼跟葉子老師DIY寵物粽　資深獸醫陳正倫教你「訣竅」健康沒負擔。（圖／東森寵物雲新莊旗艦店提供）

【粽頭彩】創意粽

食材：貓罐頭或狗罐頭一個、鵪鶉蛋黃、紅蘿蔔、毛豆仁

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▲▼跟葉子老師DIY寵物粽　資深獸醫陳正倫教你「訣竅」健康沒負擔。（圖／東森寵物雲新莊旗艦店提供）

▲▼跟葉子老師DIY寵物粽　資深獸醫陳正倫教你「訣竅」健康沒負擔。（圖／東森寵物雲新莊旗艦店提供）

做法：將鵪鶉蛋黃、紅蘿蔔、毛豆仁切碎後蒸熟，再拌入罐頭即可。再用食用級的糖果袋塑形，最後綁上彩帶，就完成囉！


▲▼跟葉子老師DIY寵物粽　資深獸醫陳正倫教你「訣竅」健康沒負擔。（圖／東森寵物雲新莊旗艦店提供）

資深獸醫師陳正倫表示，人吃的粽子大多是糯米做的，而且較油、較鹹，除了糯米會引起犬貓消化不良，口味太重也對牠們的身體有負擔，「一般飼主如果要處理香菇、豬肉，都要記得切小塊避免噎到。」

「洗過且蒸過的粽子對毛小孩也比較安全」，陳正倫強調，粽葉上的細菌、蟲卵可能會因為粽子沒煮熟，間接被毛小孩吃入而影響健康，「一般粽葉分為麻竹葉、桂竹葉及月桃葉，這三種基本都可以拿來做寵物粽。」

▲▼跟葉子老師DIY寵物粽　資深獸醫陳正倫教你「訣竅」健康沒負擔。（圖／東森寵物雲新莊旗艦店提供）

另外，飼主在寵物肉粽的選材上，雞肉屬於白肉，較不易對犬貓產生過敏，雞腿肉口感好，所以是毛小孩鮮食很好的選擇；鮭魚富含Omega3，對狗的心臟和免疫系統都好，油脂也助於狗狗毛皮的光亮度。

陳正倫也解釋，一般而言狗狗是雜食性動物、貓咪屬於純肉食，兩者的消化器官能消化的食物不同，所需要的營養素也不同，「狗狗吃的雜糧粽最好不要拿給貓吃，以免造成貓咪消化不良甚至嘔吐，飼主有任何疑惑，都可以直接詢問獸醫師。」

葉子老師也在新莊店現場製作了30顆寵物健康粽，即日起來新莊店消費滿888送1顆養生粽，送完為止(狗20個、貓10個，數量有限喔)。

▲▼跟葉子老師DIY寵物粽　資深獸醫陳正倫教你「訣竅」健康沒負擔。（圖／東森寵物雲新莊旗艦店提供）

▲▼跟葉子老師DIY寵物粽　資深獸醫陳正倫教你「訣竅」健康沒負擔。（圖／東森寵物雲新莊旗艦店提供）

▲▼跟葉子老師DIY寵物粽　資深獸醫陳正倫教你「訣竅」健康沒負擔。（圖／東森寵物雲新莊旗艦店提供）

【東森寵物雲商店新莊店資訊】

地點：ETtoday東森寵物雲新莊店（新北市新莊區中正路2號，ikea對面）

營業時間：上午11：00至晚上22：00

電話：02-2996-0026

關鍵字： 葉子老師粽子端午節養生粽東森寵物雲商店粽頭彩創意粽陳正倫寵物粽

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