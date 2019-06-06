跟葉子老師DIY寵物粽　資深獸醫陳正倫傳授健康「訣竅」沒負擔

寵物小組／綜合報導



每逢佳節，寵物生活達人葉子老師都會用健康食材為自己養的毛孩製作餐點，中秋節有寵物月餅、萬聖節有南瓜盅，就連端午節也有專屬寵物的粽子。因此《東森寵物雲商店》今天(6日)特別邀請葉子老師來到新莊門市，教毛家長們如何製作健康的寵物粽！



【粽大獎】創意粽



食材：雞腿肉、鮭魚、鵪鶉蛋、紅蘿蔔、花椰菜、鮮菇、雞肉鬆、枸杞、十穀米

其他材料：粽葉2片、棉繩適當長度、彩帶一條

做法：

1. 先將十穀米浸泡30分鐘，然後煮熟備用

2. 先將粽葉洗淨，下水煮10分鐘後撈起備用

3. 將鵪鶉蛋白蛋黃分開

4. 雞腿、鮭魚、紅蘿蔔、花椰菜、鮮菇切丁，與枸杞一同再放入電鍋蒸熟

5 上述食材與雞肉鬆、十穀米一起攪拌均勻

6. 開始包粽子囉！







【粽頭彩】創意粽



食材：貓罐頭或狗罐頭一個、鵪鶉蛋黃、紅蘿蔔、毛豆仁

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做法：將鵪鶉蛋黃、紅蘿蔔、毛豆仁切碎後蒸熟，再拌入罐頭即可。再用食用級的糖果袋塑形，最後綁上彩帶，就完成囉！







資深獸醫師陳正倫表示，人吃的粽子大多是糯米做的，而且較油、較鹹，除了糯米會引起犬貓消化不良，口味太重也對牠們的身體有負擔，「一般飼主如果要處理香菇、豬肉，都要記得切小塊避免噎到。」



「洗過且蒸過的粽子對毛小孩也比較安全」，陳正倫強調，粽葉上的細菌、蟲卵可能會因為粽子沒煮熟，間接被毛小孩吃入而影響健康，「一般粽葉分為麻竹葉、桂竹葉及月桃葉，這三種基本都可以拿來做寵物粽。」

另外，飼主在寵物肉粽的選材上，雞肉屬於白肉，較不易對犬貓產生過敏，雞腿肉口感好，所以是毛小孩鮮食很好的選擇；鮭魚富含Omega3，對狗的心臟和免疫系統都好，油脂也助於狗狗毛皮的光亮度。



陳正倫也解釋，一般而言狗狗是雜食性動物、貓咪屬於純肉食，兩者的消化器官能消化的食物不同，所需要的營養素也不同，「狗狗吃的雜糧粽最好不要拿給貓吃，以免造成貓咪消化不良甚至嘔吐，飼主有任何疑惑，都可以直接詢問獸醫師。」

葉子老師也在新莊店現場製作了30顆寵物健康粽，即日起來新莊店消費滿888送1顆養生粽，送完為止(狗20個、貓10個，數量有限喔)。









【東森寵物雲商店新莊店資訊】

地點：ETtoday東森寵物雲新莊店（新北市新莊區中正路2號，ikea對面）



營業時間：上午11：00至晚上22：00



電話：02-2996-0026